Алишер Каримов впечатлил фанатов, поделившись авторской песней
Участник международных вокальных конкурсов также добавил, что вскоре планирует дать сольный концерт.
"Слова и музыку к этой песне я написал сам. Даст Бог, исполню ее на своем сольном концерте в Астане", – подписал Каримов публикацию, размещенную на странице в Instagram 3 марта 2025 года.
Армия поклонниц финалиста второго сезона проекта SuperStar KZ не осталась равнодушной и поблагодарила за премьеру.
- Браво. Молодец!
- Очень ждем.
- Прежде чем написать комментарий, минимум 10 раз послушала эту красивую песню. И вот что я скажу: не понимаю ни казахский, ни узбекский языки, но именно благодаря Алишеру я полюбила эти языки и эти страны.
- Эта песня-посвящение каждой девушке от настоящего мужчины! Благодарю. Песня получилась очень мелодичной, душевной!
- Алишер, даже если вы будете петь на каком-нибудь инопланетном языке, я и тогда буду слушать ваши песни.
- Желаю прекрасного и теплого творческого вечера.
- Алишер – ты лучший.
В конце 2024 года Каримов и 60-летняя народная артистка Казахстана Макпал Жунусова спели дуэтом. Это стало второй совместной работой певцов. Первая состоялась 12 лет назад и носила название "Жалынды махаббат".
Ранее мы рассказывали, что казахстанская актриса Асель Садвакасова с недавних пор проживает в крупнейшем городе Америки – Майами. 31 января 2025 года певице исполнилось 40 лет. Спустя месяц она решила поделиться снимками и эмоциями прошедшего мероприятия.