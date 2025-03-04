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Культура и шоу-бизнес

Алишер Каримов впечатлил фанатов, поделившись авторской песней

Алишер Каримов анонс песня автор, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2025 15:56 Фото: Instagram/alisher_k
39-летний казахстанский эстрадный певец Алишер Каримов обратился к слушателям с важной для него новостью. Музыкант представил на суд общественности новую романтическую песню. Но важным является тот факт, что слова и музыку он написал сам, сообщает Zakon.kz.

Участник международных вокальных конкурсов также добавил, что вскоре планирует дать сольный концерт.

"Слова и музыку к этой песне я написал сам. Даст Бог, исполню ее на своем сольном концерте в Астане", – подписал Каримов публикацию, размещенную на странице в Instagram 3 марта 2025 года.

Армия поклонниц финалиста второго сезона проекта SuperStar KZ не осталась равнодушной и поблагодарила за премьеру.

  • Браво. Молодец!
  • Очень ждем.
  • Прежде чем написать комментарий, минимум 10 раз послушала эту красивую песню. И вот что я скажу: не понимаю ни казахский, ни узбекский языки, но именно благодаря Алишеру я полюбила эти языки и эти страны.
  • Эта песня-посвящение каждой девушке от настоящего мужчины! Благодарю. Песня получилась очень мелодичной, душевной!
  • Алишер, даже если вы будете петь на каком-нибудь инопланетном языке, я и тогда буду слушать ваши песни.
  • Желаю прекрасного и теплого творческого вечера.
  • Алишер – ты лучший.

В конце 2024 года Каримов и 60-летняя народная артистка Казахстана Макпал Жунусова спели дуэтом. Это стало второй совместной работой певцов. Первая состоялась 12 лет назад и носила название "Жалынды махаббат".

Ранее мы рассказывали, что казахстанская актриса Асель Садвакасова с недавних пор проживает в крупнейшем городе Америки – Майами. 31 января 2025 года певице исполнилось 40 лет. Спустя месяц она решила поделиться снимками и эмоциями прошедшего мероприятия.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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