Полина Гагарина развеселила поклонников танцем под песню Надежды Кадышевой

Улетевшая в Турцию российская эстрадная певица Полина Гагарина накануне, 29 июля 2024 года, поделилась видеороликом с отдыха, сообщает Zakon.kz.

На кадрах, опубликованных в Instagram, 37-летняя артистка танцует под песню "Плывет веночек" Надежды Кадышевой и ансамбля "Золотое кольцо".

"Ищите меня на всех танцполах Москвы", – написала под публикацией Гагарина.

Танец Полины развеселил ее поклонников и они закидали ее комплиментами:

"Самая-пресамая лучшая. Люблю вас всем сердцем".

"Полина Гагарина красивая и веселая. Хорошего отдыха".

"Такая разная Полина может быть! Причем образы меняет постоянно. Даже на отдыхе не перестает нас удивлять своей красотой, новизной и уникальностью".

"Удивительная женщина, которая умеет носить абсолютно разные образы так, что они ей все идут. Вне времени, вне возраста, вне настроения. Уважаю, горжусь и люблю".

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