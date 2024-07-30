Полина Гагарина развеселила поклонников танцем под песню Надежды Кадышевой
Фото: Instagram/gagara1987
Улетевшая в Турцию российская эстрадная певица Полина Гагарина накануне, 29 июля 2024 года, поделилась видеороликом с отдыха, сообщает Zakon.kz.
На кадрах, опубликованных в Instagram, 37-летняя артистка танцует под песню "Плывет веночек" Надежды Кадышевой и ансамбля "Золотое кольцо".
"Ищите меня на всех танцполах Москвы", – написала под публикацией Гагарина.
Танец Полины развеселил ее поклонников и они закидали ее комплиментами:
- "Самая-пресамая лучшая. Люблю вас всем сердцем".
- "Полина Гагарина красивая и веселая. Хорошего отдыха".
- "Такая разная Полина может быть! Причем образы меняет постоянно. Даже на отдыхе не перестает нас удивлять своей красотой, новизной и уникальностью".
- "Удивительная женщина, которая умеет носить абсолютно разные образы так, что они ей все идут. Вне времени, вне возраста, вне настроения. Уважаю, горжусь и люблю".
Ранее Полина Гагарина высказалась о сравнении ее с Аллой Пугачевой.
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