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Культура и шоу-бизнес

Том Харди снялся в новом сериале про гангстеров

Актеры, сериалы, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2025 08:22 Фото: Instagram/tomhardy
Вышел трейлер сериала "Гангстерленд" от Гая Ричи. Главную роль в нем исполнил Том Харди. Шоу начнет выходить 30 марта, сообщает Zakon.kz.

Paramount представила трейлер сериала "Гангстерленд", режиссером которого стал Гай Ричи. Главные роли исполнили Том Харди, Пирс Броснан и Хелен Миррен.

Это будет очередная гангстерская история от признанного мастера жанра. Шоу сосредоточено на противостоянии "двух враждующих лондонских семей, чьи бизнес-интересы охватывают весь мир".

Том Харди исполняет роль Гарри – непримиримого и преданного решальщика, которому поручено любой ценой защищать один из кланов. События развернутся в Лондоне.

Изначально криминальная драма задумывалась как спин-офф сериала Showtime "Рэй Донован". Но позже от этой концепции отказались, переработав проект в самостоятельную историю и исключив все связи с оригинальной франшизой.

Всего будет 10 эпизодов.

Ранее сообщалось, что Эдриен Броуди получил "Оскар" за лучшую мужскую роль.

Аксинья Титова
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