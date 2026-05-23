Культура и шоу-бизнес

Скандал на съемках: Том Харди ушел из популярного телепроекта

Скандал на съемках: Том Харди ушел из популярного телепроекта, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2026 20:23 Фото: Instagram/tomhardy
Том Харди покинет криминальную драму "Гангстерленд" (Mobland) и не появится в третьем сезоне сериала, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Variety, актер не был приглашен в проект после завершения съемок второго сезона, которые закончились в марте. Причиной называют конфликты на съемочной площадке с исполнительным продюсером Джезом Баттервортом, студией 101 Studios и другими участниками производства.

Официальные представители Харди, Баттерворта, Paramount и 101 Studios пока не комментируют ситуацию.

Третий сезон сериала официально еще не подтвержден, однако, учитывая высокие рейтинги шоу на стриминговой платформе, его продление считается почти неизбежным. При этом пока неизвестно, как сценаристы выведут персонажа Харди из сюжета.

В "Гангстерленде" Харди исполнял роль фиксерa Гарри Да Соузы. Сериал, созданный Ронаном Беннеттом, вышел весной и быстро стал вторым по популярности проектом платформы. В актерский состав также входят Пирс Броснан, Хелен Миррен и Пэдди Консидайн. Сюжет сосредоточен на криминальной семье Харриганов.

Сценарий всех эпизодов второго сезона был написан Джезом Баттервортом совместно с Ронаном Беннеттом.

Это не первый случай конфликтов с участием Харди на съемках. Ранее он вступал в напряженные отношения с Шарлиз Терон во время работы над фильмом "Безумный Макс: Дорога ярости", а режиссер Джордж Миллер признавался, что актера приходилось долго уговаривать покинуть трейлер. Также в книге о создании фильма "Безумный Макс: Дорога ярости" отмечалось, что Харди иногда вел себя агрессивно на площадке.

"Гангстерленд" – британский телесериал Ронана Беннетта в жанре криминальной драмы. Изначально задумывался как спин-офф телесериала "Рэй Донован", но впоследствии проект был переработан в качестве самостоятельной истории. Режиссером нескольких эпизодов стал Гай Ричи.

Ранее сообщалось, что актер фильма "Бизнес по-казахски" шокировал подписчиков разницей в возрасте с новой избранницей.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
