33-летний Неймар опубликовал редкие кадры с беременной возлюбленной

Известный футболист, нападающий бразильского клуба "Сантос" и национальной сборной Бразилии Неймар сегодня, 5 марта 2025 года, опубликовал фотографии с самого зрелищного представления в мире – карнавала в Рио-де-Жанейро, сообщает Zakon.kz.

Компанию 33-летней футбольной звезде составила его беременная возлюбленная – 30-летняя модель Бруна Бьянкарди.

Публикации набрали более 1,2 и 1,8 млн лайков, а комментаторы были немногословны и лишь оставили под снимками смайлики в виде сердца.

В январе Неймар и Бруна провели гендер-пати, на котором узнали, что у них родится вторая дочь.

Первая дочь Мэви появилась на свет в октябре 2023 года.

Фото: Instagram/brunabiancardi

Отметим, что это будет четвертый официальный ребенок Неймара. У футболиста есть сын Дави Лука, которого родила его подруга Каролина Дантос, а также дочь Хелена от модели Аманды Кимберли.

Ранее сообщалось, что 39-летняя Ирина Шейк в бикини сразила идеальной фигурой на карнавале в Рио.