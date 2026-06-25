Неймар впервые вышел на поле в составе сборной Бразилии на ЧМ-2026

25 июня нападающий бразильского клуба "Сантос" впервые вышел на поле в составе сборной Бразилии на чемпионате мира 2026 года, сообщает Zakon.kz.

До этого футболист находился в распоряжении национальной команды, но продолжал восстановление после травмы. Что касается минувшей игры с Шотландией, то бразилец появился на поле на 76-й минуте, заменив автора гола Матеуса Кунью.

Бразилия к этому моменту выигрывала 3:0. Дубль оформил Винисиус Жуниор. В итоге с этим же результатом бразильцы и завершили доминирование над соперниками.

Тем временем футболисты Иордании превзошли всех остальных футболистов, сделав подарки работникам стадиона после матча с Алжиром.