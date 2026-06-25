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Спорт

Неймар впервые вышел на поле в составе сборной Бразилии на ЧМ-2026

Сборная Бразилии на ЧМ, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 07:35 Фото: Instagram/fifaworldcup
25 июня нападающий бразильского клуба "Сантос" впервые вышел на поле в составе сборной Бразилии на чемпионате мира 2026 года, сообщает Zakon.kz.

До этого футболист находился в распоряжении национальной команды, но продолжал восстановление после травмы. Что касается минувшей игры с Шотландией, то бразилец появился на поле на 76-й минуте, заменив автора гола Матеуса Кунью.

Бразилия к этому моменту выигрывала 3:0. Дубль оформил Винисиус Жуниор. В итоге с этим же результатом бразильцы и завершили доминирование над соперниками.

Бразилия – Шотландия, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 07:35

Фото: Instagram/fifaworldcup

Тем временем футболисты Иордании превзошли всех остальных футболистов, сделав подарки работникам стадиона после матча с Алжиром.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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