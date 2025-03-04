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Культура и шоу-бизнес

39-летняя Ирина Шейк в бикини сразила идеальной фигурой на карнавале в Рио

39-летняя супермодель Ирина Шейк сразила на карнавале в Рио-де-Жанейро, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2025 14:43 Фото: Instagram/irinashayk
Ежегодно в крупнейшем городе Бразилии проходит карнавал, считающийся самым зрелищным в мире. В 2025 году представление в Рио-де-Жанейро началось 28 февраля и закончится 8 марта. Икона модной индустрии Ирина Шейк оказалась одной из участниц этого события, сообщает Zakon.kz.

Перед участием в карнавале звезда изрядно подогрела внимание аудитории к мероприятию, опубликовав откровенное фото в украшениях синего цвета.

В описании к публикации в Instagram знаменитость поблагодарила организаторов за теплый прием.

"Это была особенная ночь. Какая прекрасная возможность быть здесь, праздновать жизнь и любовь!" – добавила Шейк.

Комментаторы не смогли пройти мимо и оставили ряд восхищенных отзывов.

  • Лучшая.
  • Богиня.
  • Самая красивая на планете.
  • Великолепно.
  • Ну какая. Божественная.
  • Мой эталон женственности и красоты.
  • Идеальное тело.
  • Великолепна! Как всегда, – отмечают наперебой пользователи Сети.

И уже ночью Шейк прошлась по улицам бразильского города в блестящем бикини и головном уборе с перьями.

Шейк прилетела в Бразилию сразу после Недели моды в Милане, где она приняла участие в показах известных брендов.

Карнавал в Рио-де-Жанейро – не только радостное представление, но и олицетворение истинной души Бразилии. В основе мероприятия лежит грандиозное соревнование между более чем 200 школами самбы, которые своими парадами и шествиями оживляют не только Самбодром (сооружение, построенное специально для этого праздника), но и улицы города, вовлекая всех участников в водоворот эмоций и зрелищ.

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Ранее мы рассказывали, что казахстанская актриса Асель Садвакасова с недавних пор проживает в крупнейшем городе Америки – Майами. 31 января 2025 года певице исполнилось 40 лет. Спустя месяц она решила поделиться снимками и эмоциями прошедшего мероприятия.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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