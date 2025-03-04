39-летняя Ирина Шейк в бикини сразила идеальной фигурой на карнавале в Рио
Перед участием в карнавале звезда изрядно подогрела внимание аудитории к мероприятию, опубликовав откровенное фото в украшениях синего цвета.
Supermodelo russa falou que está 'nervosa e ansiosa' para acompanhar os desfiles no Rio de Janeirohttps://t.co/avACbWWMfl— Quem (@quem) March 3, 2025
В описании к публикации в Instagram знаменитость поблагодарила организаторов за теплый прием.
"Это была особенная ночь. Какая прекрасная возможность быть здесь, праздновать жизнь и любовь!" – добавила Шейк.
Комментаторы не смогли пройти мимо и оставили ряд восхищенных отзывов.
- Лучшая.
- Богиня.
- Самая красивая на планете.
- Великолепно.
- Ну какая. Божественная.
- Мой эталон женственности и красоты.
- Идеальное тело.
- Великолепна! Как всегда, – отмечают наперебой пользователи Сети.
И уже ночью Шейк прошлась по улицам бразильского города в блестящем бикини и головном уборе с перьями.
Irina Shayk estreia na Sapucaí; veja a fantasia da top modelhttps://t.co/snZ4fCUpya— Quem (@quem) March 4, 2025
IRINA SHAYK DESFILANDO PELA BEIJA FLOR É UM MONUMENTO pic.twitter.com/DQRhUtaECD— bella (@bellolieta) March 4, 2025
Шейк прилетела в Бразилию сразу после Недели моды в Милане, где она приняла участие в показах известных брендов.
Карнавал в Рио-де-Жанейро – не только радостное представление, но и олицетворение истинной души Бразилии. В основе мероприятия лежит грандиозное соревнование между более чем 200 школами самбы, которые своими парадами и шествиями оживляют не только Самбодром (сооружение, построенное специально для этого праздника), но и улицы города, вовлекая всех участников в водоворот эмоций и зрелищ.
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