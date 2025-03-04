39-летняя Ирина Шейк в бикини сразила идеальной фигурой на карнавале в Рио

Ежегодно в крупнейшем городе Бразилии проходит карнавал, считающийся самым зрелищным в мире. В 2025 году представление в Рио-де-Жанейро началось 28 февраля и закончится 8 марта. Икона модной индустрии Ирина Шейк оказалась одной из участниц этого события, сообщает Zakon.kz.

Перед участием в карнавале звезда изрядно подогрела внимание аудитории к мероприятию, опубликовав откровенное фото в украшениях синего цвета.

Supermodelo russa falou que está 'nervosa e ansiosa' para acompanhar os desfiles no Rio de Janeirohttps://t.co/avACbWWMfl — Quem (@quem) March 3, 2025

В описании к публикации в Instagram знаменитость поблагодарила организаторов за теплый прием.

"Это была особенная ночь. Какая прекрасная возможность быть здесь, праздновать жизнь и любовь!" – добавила Шейк.

Комментаторы не смогли пройти мимо и оставили ряд восхищенных отзывов.

Лучшая.

Богиня.

Самая красивая на планете.

Великолепно.

Ну какая. Божественная.

Мой эталон женственности и красоты.

Идеальное тело.

Великолепна! Как всегда, – отмечают наперебой пользователи Сети.

И уже ночью Шейк прошлась по улицам бразильского города в блестящем бикини и головном уборе с перьями.

Irina Shayk estreia na Sapucaí; veja a fantasia da top modelhttps://t.co/snZ4fCUpya — Quem (@quem) March 4, 2025

IRINA SHAYK DESFILANDO PELA BEIJA FLOR É UM MONUMENTO pic.twitter.com/DQRhUtaECD — bella (@bellolieta) March 4, 2025

Шейк прилетела в Бразилию сразу после Недели моды в Милане, где она приняла участие в показах известных брендов.

Карнавал в Рио-де-Жанейро – не только радостное представление, но и олицетворение истинной души Бразилии. В основе мероприятия лежит грандиозное соревнование между более чем 200 школами самбы, которые своими парадами и шествиями оживляют не только Самбодром (сооружение, построенное специально для этого праздника), но и улицы города, вовлекая всех участников в водоворот эмоций и зрелищ.

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