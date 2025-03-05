#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
499.74
525.23
5.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
499.74
525.23
5.6
Культура и шоу-бизнес

Беременная Ерке Есмахан открыто рассказала о своей "проблеме"

Беременная Ерке Есмахан открыто рассказала о своей &quot;проблеме&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2025 10:45 Фото: Instagram/erke_esmahan
Накануне, 4 марта 2025 года, известная казахстанская певица Ерке Есмахан разоткровенничалась с подписчиками в Instagram, сообщает Zakon.kz.

В Stories 40-летняя беременная артистка поведала о "проблеме" и попросила совета у своих поклонников.

Фото: Instagram/erke_esmahan

"Мой муж предложил улететь на отдых на Мальдивы или в Дубай. Что выбрать? Пусть и у вас будут такие же проблемы, как у меня", – написала Ерке.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2025 10:45
Ерке Есмахан передала привет Дональду Трампу
, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2025 10:45

3 марта 2025 года Ерке Есмахан призналась, что стала домашней женщиной, и попросила фанатов поделиться идеями для новых песен.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
Бекхэмы поздравили старшего сына с 26-летием, показав редкие фото
Культура и шоу-бизнес
10:43, Сегодня
Бекхэмы поздравили старшего сына с 26-летием, показав редкие фото
33-летний Неймар опубликовал редкие кадры с беременной возлюбленной
Культура и шоу-бизнес
10:13, Сегодня
33-летний Неймар опубликовал редкие кадры с беременной возлюбленной
Димаш Кудайберген представляет первую работу с двукратным обладателем "Грэмми"
Культура и шоу-бизнес
09:01, Сегодня
Димаш Кудайберген представляет первую работу с двукратным обладателем "Грэмми"
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: