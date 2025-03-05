Беременная Ерке Есмахан открыто рассказала о своей "проблеме"
Фото: Instagram/erke_esmahan
Накануне, 4 марта 2025 года, известная казахстанская певица Ерке Есмахан разоткровенничалась с подписчиками в Instagram, сообщает Zakon.kz.
В Stories 40-летняя беременная артистка поведала о "проблеме" и попросила совета у своих поклонников.
Фото: Instagram/erke_esmahan
"Мой муж предложил улететь на отдых на Мальдивы или в Дубай. Что выбрать? Пусть и у вас будут такие же проблемы, как у меня", – написала Ерке.
Материал по теме
Ерке Есмахан передала привет Дональду Трампу
3 марта 2025 года Ерке Есмахан призналась, что стала домашней женщиной, и попросила фанатов поделиться идеями для новых песен.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript