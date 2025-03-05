Беременная Ерке Есмахан открыто рассказала о своей "проблеме"

Накануне, 4 марта 2025 года, известная казахстанская певица Ерке Есмахан разоткровенничалась с подписчиками в Instagram, сообщает Zakon.kz.

В Stories 40-летняя беременная артистка поведала о "проблеме" и попросила совета у своих поклонников.

Фото: Instagram/erke_esmahan

"Мой муж предложил улететь на отдых на Мальдивы или в Дубай. Что выбрать? Пусть и у вас будут такие же проблемы, как у меня", – написала Ерке.

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3 марта 2025 года Ерке Есмахан призналась, что стала домашней женщиной, и попросила фанатов поделиться идеями для новых песен.