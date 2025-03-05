"Высший знак любви": Татьяна Навка и Дмитрий Песков очаровали поклонников
Редким снимком с 57-летним супругом фигуристка поделилась в Instagram 5 марта 2025 года.
Оказалось, Навка и Песков побывали на премьере фильма про Ирину Роднину.
"Во время просмотра вспоминалось, как меня в детстве стригли под Роднину, и как я мечтала о том, как буду стоять на пьедестале Олимпийских игр и у меня будет катиться слеза. Как это в итоге и случилось. И я рада, что на примере этого фильма будут рождаться новые звездочки фигурного катания! Браво съемочной группе, актерам, режиссеру и продюсеру. Фильм никого не оставит равнодушным! Рекомендую к просмотру!" – написала 49-летняя Татьяна.
Фолловеры закидали супругов комплиментами, назвав их красивой парой:
- "Красивая пара, всегда интересно наблюдать за вами".
- "Танечка, вы тоже супер. О вас тоже надо снять фильм".
- "Какая шикарная пара, и какой стиль сногсшибательный".
- "Навка выглядит обалденно. Ее муж тоже. Красивая пара".
- "Спасибо за рекомендацию, Татьяна. Красивая снаружи, красивая внутри!"
- "Когда мужчина держит свою женщину за руку, это высший знак любви и заботы".
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