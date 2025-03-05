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Культура и шоу-бизнес

"Высший знак любви": Татьяна Навка и Дмитрий Песков очаровали поклонников

&quot;Высший знак любви&quot;: Татьяна Навка и Дмитрий Песков очаровали поклонников, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2025 16:21 Фото: Instagram/tatiana_navka
Известная российская фигуристка и олимпийская чемпионка Татьяна Навка вышла в свет с супругом – пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым. Совместное фото пары очаровало подписчиков заслуженного мастера спорта России, сообщает Zakon.kz.

Редким снимком с 57-летним супругом фигуристка поделилась в Instagram 5 марта 2025 года.

Оказалось, Навка и Песков побывали на премьере фильма про Ирину Роднину.

"Во время просмотра вспоминалось, как меня в детстве стригли под Роднину, и как я мечтала о том, как буду стоять на пьедестале Олимпийских игр и у меня будет катиться слеза. Как это в итоге и случилось. И я рада, что на примере этого фильма будут рождаться новые звездочки фигурного катания! Браво съемочной группе, актерам, режиссеру и продюсеру. Фильм никого не оставит равнодушным! Рекомендую к просмотру!" – написала 49-летняя Татьяна.

Фолловеры закидали супругов комплиментами, назвав их красивой парой:

  • "Красивая пара, всегда интересно наблюдать за вами".
  • "Танечка, вы тоже супер. О вас тоже надо снять фильм".
  • "Какая шикарная пара, и какой стиль сногсшибательный".
  • "Навка выглядит обалденно. Ее муж тоже. Красивая пара".
  • "Спасибо за рекомендацию, Татьяна. Красивая снаружи, красивая внутри!"
  • "Когда мужчина держит свою женщину за руку, это высший знак любви и заботы".

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Ранее сообщалось, что Роман Костомаров и Татьяна Навка воссоединились на льду.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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