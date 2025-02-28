Роман Костомаров и Татьяна Навка воссоединились на льду

49-летняя российская фигуристка Татьяна Навка поделилась небольшим видео, в кадре которого можно увидеть ее совместную репетицию на льду с Романом Костомаровым, сообщает Zakon.kz.

В описании к публикации за 28 февраля 2025 года лишь значится небольшая подпись: "Лучшие здесь".

Комментаторы пришли в восторг от увиденного.

Что он творит? Небожитель!

Моя любимая пара фигуристов!

Какая великая сила воли у Романа.

Всегда лучшие!

Какая сила духа! Лучшая пара!

Какое счастье видеть вас в паре, видеть Романа на коньках, да еще в такой шикарной форме.

Ничего себе.

Костомаров также поделился эмоциями от совместного катания и встречи с Татьяной:

"Немного покатались с Танюхой. Одно удовольствие кататься, тренироваться".

Татьяна Навка и Роман Костомаров – российские фигуристы, выступающие в паре с 1998 года. В совместной карьере они стали двукратными чемпионами мира в 2004 и 2005 году, а также чемпионами Европы в 2004, 2005, 2006 году и победителями Олимпиады 2006 года. В сезонах 2003-2004 и 2004-2005 годов Татьяна Навка и Роман Костомаров становились победителями финалов Гран-при. Также пара неоднократно завоевывала победу на чемпионатах России в парном катании.

После победы на Олимпийских играх в Турине в 2006 году фигуристы приняли решение завершить спортивную карьеру.

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В 2023 году Костомаров заболел пневмонией, после чего у него возникли осложнения. Врачи ампутировали спортсмену обе ноги и кисти рук.

Несмотря на то, что он завершил спортивную карьеру, фигурист продолжает активно участвовать в спортивных мероприятиях.