Роман Костомаров и Татьяна Навка воссоединились на льду
В описании к публикации за 28 февраля 2025 года лишь значится небольшая подпись: "Лучшие здесь".
Комментаторы пришли в восторг от увиденного.
- Что он творит? Небожитель!
- Моя любимая пара фигуристов!
- Какая великая сила воли у Романа.
- Всегда лучшие!
- Какая сила духа! Лучшая пара!
- Какое счастье видеть вас в паре, видеть Романа на коньках, да еще в такой шикарной форме.
- Ничего себе.
Костомаров также поделился эмоциями от совместного катания и встречи с Татьяной:
"Немного покатались с Танюхой. Одно удовольствие кататься, тренироваться".
Татьяна Навка и Роман Костомаров – российские фигуристы, выступающие в паре с 1998 года. В совместной карьере они стали двукратными чемпионами мира в 2004 и 2005 году, а также чемпионами Европы в 2004, 2005, 2006 году и победителями Олимпиады 2006 года. В сезонах 2003-2004 и 2004-2005 годов Татьяна Навка и Роман Костомаров становились победителями финалов Гран-при. Также пара неоднократно завоевывала победу на чемпионатах России в парном катании.
После победы на Олимпийских играх в Турине в 2006 году фигуристы приняли решение завершить спортивную карьеру.
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В 2023 году Костомаров заболел пневмонией, после чего у него возникли осложнения. Врачи ампутировали спортсмену обе ноги и кисти рук.
Несмотря на то, что он завершил спортивную карьеру, фигурист продолжает активно участвовать в спортивных мероприятиях.