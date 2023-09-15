В Алматы приостановили продажу билетов на шоу Татьяны Навки

Почему в Алматы приостановили продажу билетов на шоу известной российской фигуристки Татьяны Навки "История любви Шахерезады"? Об этом 15 сентября 2023 года Zakon.kz рассказали в пресс-службе управления спорта южной столицы.

В ведомстве отметили, что "вопрос проведения или отмены мероприятия входит в область договорных отношений напрямую между администрацией концертного отдела комплекса "Алматы Арена" и агентами Татьяны Навки".

"Вместе с тем, по информации администрации концертного отдела комплекса "Алматы Арена", организаторы намерены отменить концерт. Продажа билетов в данный момент приостановлена". Пресс-служба Управления спорта Алматы

14 сентября 2023 года стало известно, что в Казахстане отменили концерты команды "Камызяки". Об этом сообщили организаторы мероприятия. Причина – резонансная негативная обратная связь общественности на нашумевшие публичные действия артистов коллектива.