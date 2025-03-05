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Культура и шоу-бизнес

В Казахстане стартует музыкальный телепроект для молодых талантов

В Казахстане стартует музыкальный телепроект для молодых талантов, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2025 16:33 Фото: gov.kz
Министерство культуры и информации Казахстана объявляет о запуске телевизионного реалити-проекта для молодых музыкантов "ZHULDYZDY ZHOL 2025", сообщает Zakon.kz.

ZHULDYZDY ZHOL 2025 – уникальный проект, нацеленный на поиск и поддержку талантливых исполнителей. Он охватывает такие направления, как вокал, классические и народные инструменты.

Данная платформа предоставляет молодым музыкантам шанс продемонстрировать свои способности на республиканском уровне, получить обучение от лучших наставников и сделать важный шаг на пути к успешной карьере.

Участники конкурса – казахстанцы в возрасте от 16 до 21 года, которые исполняют произведения в одной из категорий: вокал, классические или народные инструменты.

Регистрация начнется 5 марта и продлится до 25 марта 2025 года на официальном Instagram-аккаунте проекта.

Все зарегистрированные участники пройдут Digital-кастинг – первичный отбор на основе видеозаписей их исполнения, который пройдет через социальную сеть Instagram. Участники, успешно прошедшие Digital-кастинг, будут приглашены на живой кастинг, который состоится с 1 по 11 апреля. Во время кастинга они будут выступать перед профессиональным жюри.

"Комиссия будет оценивать техническое исполнение, артистизм, репертуар и эмоциональную выразительность конкурсантов. Участники, успешно прошедшие все этапы отбора, получат приглашение в творческий лагерь в Алматы, который пройдет с 26 апреля по 16 мая текущего года. В лагере они примут участие в съемках телепроекта, который включает интенсивные занятия и мастер-классы".Пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Финальное шоу состоится в Алматы 6 июля.

Победителей ждут дипломы лауреатов, учебные гранты на обучение в ведущих вузах Казахстана, а также возможность получения образовательных стипендий в международных учебных заведениях. Кроме того, победители получат шанс выступать на крупных культурных площадках страны.

Проект реализуется при поддержке партнеров и спонсоров. "ZHULDYZDY ZHOL 2025" будет транслироваться на Первом канале "Евразия", что позволит охватить широкую аудиторию зрителей по всей стране.

Более подробную информацию и регистрацию можно найти на официальном Instagram-аккаунте проекта.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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