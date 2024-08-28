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Адвокат Яна Абрамова прокомментировал развод бизнесмена с Алсу

Певица Алсу разводится с мужем, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 02:58 Фото: Instagram/alsou_a
Адвокат Яна Абрамова Александр Добровинский прокомментировал развод своего клиента с Алсу, сообщает Zakon.kz.

По информации Super, все три месяца бракоразводного процесса выдались непростыми как для Алсу, так и для Яна Абрамова. Масса домыслов появлялась в Сети ежедневно. В это время Абрамов предпочитал отмалчиваться – слово брал лишь его адвокат Александр Добровинский. Он высказался и сейчас.

По его словам, его подопечный не будет противостоять разводу, поскольку у Алсу есть "своя собственная личная жизнь".

"Развод – это всегда трагедия для людей. Развод Алсу и Яна вылился в большую трагедию. К сожалению, недавно выяснилось обстоятельство, которое делает продолжение брачных отношений невозможным. Это конец. Семья Абрамовых распалась. Мне очень жаль".Адвокат Александр Добровинский

Ранее популярная российская певица Алсу высказалась о разводе с предпринимателем Яном Абрамовым.

27 августа Алсу и Абрамов официально развелись. Как пояснил адвокат певицы, недавно выяснилось обстоятельство, по которому брак между ними больше продолжаться не может.

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