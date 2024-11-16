Адвокат: Развод Алсу и Яна Абрамова может затянуться на четыре года

Адвокат Александр Добровинский прокомментировал заседание суда по разделу имущества певицы Алсу и ее экс-супруга, бизнесмена Яна Абрамова. По его мнению, развод затянется на несколько лет, сообщает Zakon.kz.

Адвоката цитирует издание Super.

"Я думаю, это растянется годика на четыре. Так что встретимся с вами здесь в 2028 году, я вам все расскажу", – заявил юрист.

Добровинский также признался, что недавно виделся с Алсу на концерте ко дню рождения Игоря Крутого. Он отметил, что певица пела, когда он сидел в первом ряду, и они очень мило друг другу улыбались.

Следующее заседание суда по разделу имущества бывших супругов состоится уже в январе 2025 года.

27 августа Пресненский районный суд Москвы официально расторг брак Алсу и Яна Абрамова. Сообщалось, что певица подала иск к бывшему мужу с требованиями на 100 страницах.

Ранее стало известно о том, что фирма по производству различного оборудования из Петербурга "АктивТестГруп" пытается судиться с Алсу из-за имени.