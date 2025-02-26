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Культура и шоу-бизнес

"Исторический момент": фотографии Димаша Кудайбергена с мировыми звездами покорили его поклонников

&quot;Исторический момент&quot;: фото Димаша Кудайбергена с мировыми звездами покорили его поклонников, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 11:03 Фото: Instagram/hausercello
Популярный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, хорватский виолончелист Степан Хаусер, а также всемирно известные испанские оперные певцы Пласидо Доминго и Хосе Каррерас выступили на одной сцене в проекте "Virtuosos", сообщает Zakon.kz.

Ранее стало известно, что уникальный квартет совместно записал одну из самых популярных эстрадных песен середины XX века My Way.

Фотографиями в Instagram 25 февраля 2025 года поделился Хаусер.

"Исторический момент! Мы скучаем по тебе, Лучано", – написал под серией снимков виолончелист.

На публикацию отреагировала сестренка Димаша Раушан, которая написала: "Прекрасно".

А многомиллионную армию поклонников Кудайбергена из разных уголков планеты снимки покорили:

  • "Момент исторический! Это точно!"
  • "Эпично! Есть чем и кем гордиться!"
  • "Какие могут быть слова! Только брависсимо! Ждем с огромным нетерпением!"
  • "Мы с нетерпением ждем выхода этого коллаба! Это было бы эпично и исторически, точно!"
  • "Наш Ди, ты можешь только гордиться, что занял место великого Паваротти в этом трио! Любим, твои мечты продолжают сбываться!"
  • "Дорогой Димаш, я от гордости за тебя просто разрываюсь на части! Как же мне повезло с любимым артистом! Удачи во всем! И, конечно, ждем апреля".

Выступление уникального квартета зрители увидят в эфире телеканала Duna TV весной 2025 года, эпизоды шоу будут транслироваться с 25-го апреля.

Еще одним сюрпризом для зрителей станет новый дуэт Хаузера и Димаша. На площадке шоу "Virtuosos" в исполнении голоса и виолончели прозвучит песня – флагман сольного концертного тура казахстанского музыканта "Stranger".

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21 февраля 2025 года стало известно, что глава Антикора Асхат Жумагали встретился с Димашем Кудайбергеном. Народного артиста Казахстана привлекли к борьбе с коррупцией. Позднее председатель Сената Маулен Ашимбаев раскрыл интригу о том, зачем Димаш посещал верхнюю палату Парламента РК.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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