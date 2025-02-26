"Исторический момент": фотографии Димаша Кудайбергена с мировыми звездами покорили его поклонников
Ранее стало известно, что уникальный квартет совместно записал одну из самых популярных эстрадных песен середины XX века My Way.
Фотографиями в Instagram 25 февраля 2025 года поделился Хаусер.
"Исторический момент! Мы скучаем по тебе, Лучано", – написал под серией снимков виолончелист.
На публикацию отреагировала сестренка Димаша Раушан, которая написала: "Прекрасно".
А многомиллионную армию поклонников Кудайбергена из разных уголков планеты снимки покорили:
- "Момент исторический! Это точно!"
- "Эпично! Есть чем и кем гордиться!"
- "Какие могут быть слова! Только брависсимо! Ждем с огромным нетерпением!"
- "Мы с нетерпением ждем выхода этого коллаба! Это было бы эпично и исторически, точно!"
- "Наш Ди, ты можешь только гордиться, что занял место великого Паваротти в этом трио! Любим, твои мечты продолжают сбываться!"
- "Дорогой Димаш, я от гордости за тебя просто разрываюсь на части! Как же мне повезло с любимым артистом! Удачи во всем! И, конечно, ждем апреля".
Выступление уникального квартета зрители увидят в эфире телеканала Duna TV весной 2025 года, эпизоды шоу будут транслироваться с 25-го апреля.
Еще одним сюрпризом для зрителей станет новый дуэт Хаузера и Димаша. На площадке шоу "Virtuosos" в исполнении голоса и виолончели прозвучит песня – флагман сольного концертного тура казахстанского музыканта "Stranger".
21 февраля 2025 года стало известно, что глава Антикора Асхат Жумагали встретился с Димашем Кудайбергеном. Народного артиста Казахстана привлекли к борьбе с коррупцией. Позднее председатель Сената Маулен Ашимбаев раскрыл интригу о том, зачем Димаш посещал верхнюю палату Парламента РК.