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Культура и шоу-бизнес

Элитные закуски и напитки для гостей церемонии "Оскар" достались персоналу

На вечеринке церемонии &quot;Оскар&quot; еда досталась персоналу , фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2025 08:16 Фото: pixabay
Гости вечеринки премии "Оскар" не обратили внимание на роскошный стол и вся элитная закуска и дорогостоящий алкоголь достались персоналу, сообщает Zakon.kz.

По информации The Sun, на вечеринке в честь церемонии "Оскар" гости вели себя очень странно. Все дело в том, что актеры практически не ели и не пили. К концу ночи 70% всех бутылок с алкоголем были закрыты. Гости даже не обращали внимание на сверхдорогое Armand de Brignac Brut Rosé Methusalem, которое стоит 12 тыс. долларов за бутылку. А из 11 тыс. бутылок коньяка стоимостью 11 тыс. долларов была открыта всего одна.

То же самое касается и элитных закусок. 150 фунтов омара стоимостью 50 тыс. долларов и огромное количество икры, которая обошлась организаторам в 180 тыс. долларов, также остались не тронуты.

Эксперты не понимают, почему звезды перестали ходить на вечеринки.

Фото: the-sun

Тем временем королевская семья Иордании поздравила мусульман с постом Рамазан, в рамках которого соблюдаются воздержания от чревоугодия и посещения определенного рода мероприятий.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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