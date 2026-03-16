Культура и шоу-бизнес

Завершилась церемония вручения премии "Оскар"

Оскар за лучшую женскую роль, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2026 07:53 Фото: oscars.org
В ночь с 15 на 16 марта в театре Dolby в Лос-Анджелесе прошла 98-я церемония вручения премии американской киноакадемии, сообщает Zakon.kz.

Главное кинособытие года определило лучшие фильмы, актеров и режиссеров, которые поразили мир за последний год. Победители в каждой номинации подробно обозначены в официальных социальных сетях кинопремии.

Но все же главные итоги "Оскара" – триумфатором вечера в итоге стал фильм "Битва за битвой", а не "Грешники", как предсказывалось. У кино шесть наград.

Шон Пенн взял "Оскар" за роль второго плана, но получать награду не явился.

"Шон не смог или не захотел", – сказал Киран Калкин.

Ди Каприо остался без статуэтки, зато появился с усами.

Фото: Instagram/oscars_awards_2026

Теяна Тейлор награду не получила, но, если бы было соревнование нарядов, взяла бы награду за свое платье Chanel. Прошлись по Тимоти Шаламе – ведущий пошутил, что сегодня была усиленная охрана, чтобы балетное и оперное сообщество не напало. Актер пришел с Кайли, но на дорожку они не выходили, а Ди Каприо сопровождала Виттория Черетти. На дорожку они тоже не вышли, но сидели рядом.

Фото: Instagram/voguemagazine

Рекламы было столько, что не сосчитать, причем и на самой церемонии. Особенно много было рекламы вакцин для похудения.

Победителя в номинации "Лучшие костюмы" вышли объявлять Анна Винтур и Энн Хэтэуэй, и Анна назвала Энн "Эмили".

"Лучшего промо для "Дьявол носит Prada-2" не придумать", – отметили зрители.

И все же главные победители "Оскара-2026":

  • Лучший фильм – "Битва за битвой";
  • Лучшая мужская роль – Майкл Б. Джордан ("Грешники");
  • Лучшая женская роль – Джесси Бакли ("Хамнет");
  • Лучший режиссер – Пол Томас Андерсон ("Битва за битвой");
  • Лучшая мужская роль второго плана – Шон Пенн ("Битва за битвой");
  • Лучшая женская роль второго плана – Эми Мадиган ("Орудия");
  • Лучший оригинальный сценарий – "Грешники" (Райан Куглер);
  • Лучший адаптированный сценарий – "Битва за битвой" (Пол Томас Андерсон);
  • Лучшая работа художника-постановщика – "Франкенштейн" (Тамара Деверелл);
  • Лучшая операторская работа – "Грешники" (Отем Дюральд);
  • Лучший анимационный фильм – "Кей-поп-охотницы на демонов";
  • Лучший фильм на иностранном языке – "Сентиментальная ценность" (Норвегия);
  • Лучшие визуальные эффекты – "Аватар: Пламя и пепел";
  • Лучший грим и прически – "Франкенштейн";
  • Лучшие костюмы – "Франкенштейн" (Кейт Хоули);
  • Лучший монтаж – "Битва за битвой" (Энди Юргенсен);
  • Лучший звук – "F1";
  • Лучшая песня – "Golden" ("Кей-поп-охотницы на демонов");
  • Лучший саундтрек – "Грешники" (Людвиг Горанссон);
  • Лучший документальный фильм – "Мистер Никто против Путина";
  • Лучший короткометражный документальный фильм – "Все пустые комнаты";
  • Лучший короткометражный игровой фильм – "Вокалисты" и "Два человека обмениваются слюной";
  • Лучший короткометражный анимационный фильм – "Девушка, плачущая жемчужинами";
  • Лучший кастинг – "Битва за битвой" (Кассандра Кулукундис).

Чуть ранее традиционно перед церемонией вручения "Оскара" стали известны лауреаты антипремии "Золотая малина", а исполнительница роли Хюррем в сериале "Великолепный век" поделилась некоторыми подробностями телевизионной и личной жизни.

