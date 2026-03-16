Завершилась церемония вручения премии "Оскар"
Главное кинособытие года определило лучшие фильмы, актеров и режиссеров, которые поразили мир за последний год. Победители в каждой номинации подробно обозначены в официальных социальных сетях кинопремии.
Но все же главные итоги "Оскара" – триумфатором вечера в итоге стал фильм "Битва за битвой", а не "Грешники", как предсказывалось. У кино шесть наград.
One battle. One night. One Oscar. 🏆🎬— Oscars 2026 (98th Academy Awards) (@2026Oscars) March 16, 2026
Congratulations to ONE BATTLE AFTER ANOTHER, this year's Best Picture winner!
Шон Пенн взял "Оскар" за роль второго плана, но получать награду не явился.
"Шон не смог или не захотел", – сказал Киран Калкин.
Ди Каприо остался без статуэтки, зато появился с усами.
Теяна Тейлор награду не получила, но, если бы было соревнование нарядов, взяла бы награду за свое платье Chanel. Прошлись по Тимоти Шаламе – ведущий пошутил, что сегодня была усиленная охрана, чтобы балетное и оперное сообщество не напало. Актер пришел с Кайли, но на дорожку они не выходили, а Ди Каприо сопровождала Виттория Черетти. На дорожку они тоже не вышли, но сидели рядом.
Рекламы было столько, что не сосчитать, причем и на самой церемонии. Особенно много было рекламы вакцин для похудения.
Победителя в номинации "Лучшие костюмы" вышли объявлять Анна Винтур и Энн Хэтэуэй, и Анна назвала Энн "Эмили".
"Лучшего промо для "Дьявол носит Prada-2" не придумать", – отметили зрители.
The monsters DESERVE it! 🖤🏆 FRANKENSTEIN takes home the Oscar for Best Makeup and Hairstyling — the team behind that transformation did something truly special!pic.twitter.com/wpMH933IMx— Oscars 2026 (98th Academy Awards) (@2026Oscars) March 16, 2026
И все же главные победители "Оскара-2026":
- Лучший фильм – "Битва за битвой";
- Лучшая мужская роль – Майкл Б. Джордан ("Грешники");
- Лучшая женская роль – Джесси Бакли ("Хамнет");
- Лучший режиссер – Пол Томас Андерсон ("Битва за битвой");
- Лучшая мужская роль второго плана – Шон Пенн ("Битва за битвой");
- Лучшая женская роль второго плана – Эми Мадиган ("Орудия");
- Лучший оригинальный сценарий – "Грешники" (Райан Куглер);
- Лучший адаптированный сценарий – "Битва за битвой" (Пол Томас Андерсон);
- Лучшая работа художника-постановщика – "Франкенштейн" (Тамара Деверелл);
- Лучшая операторская работа – "Грешники" (Отем Дюральд);
- Лучший анимационный фильм – "Кей-поп-охотницы на демонов";
- Лучший фильм на иностранном языке – "Сентиментальная ценность" (Норвегия);
- Лучшие визуальные эффекты – "Аватар: Пламя и пепел";
- Лучший грим и прически – "Франкенштейн";
- Лучшие костюмы – "Франкенштейн" (Кейт Хоули);
- Лучший монтаж – "Битва за битвой" (Энди Юргенсен);
- Лучший звук – "F1";
- Лучшая песня – "Golden" ("Кей-поп-охотницы на демонов");
- Лучший саундтрек – "Грешники" (Людвиг Горанссон);
- Лучший документальный фильм – "Мистер Никто против Путина";
- Лучший короткометражный документальный фильм – "Все пустые комнаты";
- Лучший короткометражный игровой фильм – "Вокалисты" и "Два человека обмениваются слюной";
- Лучший короткометражный анимационный фильм – "Девушка, плачущая жемчужинами";
- Лучший кастинг – "Битва за битвой" (Кассандра Кулукундис).
Чуть ранее традиционно перед церемонией вручения "Оскара" стали известны лауреаты антипремии "Золотая малина"