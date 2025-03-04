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Мир

Королевская семья Иордании поздравила мусульман с началом Рамазана

Королевская семья Иордании поздравила всех мусульман с началом Рамадана, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2025 08:44 Фото: Instagram/queenrania
3 марта король Иордании Абдалла II ибн Хусейн аль-Хашими и его семья поздравили всех мусульман с началом поста, сообщает Zakon.kz.

По сложившейся уже семейной традиции, королева Рания разместила на своей странице в Instagram красивое видео. В ролике приняли участие все члены их большой и дружной семьи.

"Нет лучшего благословения, чем быть в окружении семьи", – подписала видео Рания.

Instagram-пользователи тут же подхватили это поздравление. Многие отметили, что им нравится эта королевская семья.

"Никаких картинных ужимок и притворных улыбок, все искренне, тепло, душевно, все по-семейному", – осыпали комплиментами королевскую семью комментаторы.

В этот же день президент США Дональд Трамп также присоединился к поздравлениям мусульман, соблюдающих пост.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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