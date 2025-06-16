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Культура и шоу-бизнес

На Верку Сердючку пожаловался украинский чиновник

В Украине Верку Сердючку упрекнули в использовании русского языка, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2025 07:30 Фото: Telegram/VERKAMANIA
Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь обратился в полицию с требованием провести проверку действий исполнителя Андрея Данилко, который выступает под творческим псевдонимом Верка Сердючка, сообщает Zakon.kz.

Чиновнику не понравилось, что на прошедшем концерте в Киеве артист исполнял песни на русском языке. По его мнению, Данилко исполнением песен на русском языке нарушил законодательство Украины. Об этом Креминь объявил на своей странице в социальной сети Facebook 14 июня.

"Мы не допустим, чтобы в украинской столице под видом "развлечения" снова легализовали языковое присутствие страны-агрессора. Это вопрос не закона, а национальной гордости", – написал Креминь.

В комментариях к посту его действия раскритиковали украинцы. Они отметили, что Данилко внес вклад в продвижение интересов Украины в мире. Его преследование в одном из комментариев названо "позором", а самому Креминю напомнили про значительное количество русскоязычных людей, проживающих в Украине.

В своем посте Креминь ссылается на статьи 23 и 29 украинского закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. При этом 23 статьей данного закона допускается использование во время мероприятий иностранных языков, "если это оправдано художественным, творческим замыслом организатора мероприятия", а положение статьи об обязательном использовании украинского языка на публичном мероприятии не распространяется на исполнение или воспроизведение песен. Музыкальные концерты в перечне видов мероприятий, регулируемых этим законом, не упоминаются.

Также Екатерина Гордон обвинила жену Евгения Петросяна в лицемерии, а в Кишиневе прошел ЛГБТ-парад.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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