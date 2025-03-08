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Культура и шоу-бизнес

Лиза Арзамасова показала новые семейные фото с мужем и сыном

Лиза Арзамасова показала новые семейные фото с мужем и сыном, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2025 08:35 Фото: Telegram/ LizaArzamasova
Российская актриса Елизавета Арзамасова опубликовала новые семейные фотографии с мужем Ильей Авербухом и сыном Львом, сообщает Zakon.kz.

Со слов 29-летней актрисы в ее Telegram-канале, их семья посетила необычное жилое пространство, оформленное в стиле мультфильма "Простоквашино". Елизавета рассказала, что "Союзмультфильм" пригласил их стать первыми гостями новой столичной квартиры дяди Федора. Это оригинальная локация, воссоздающая атмосферу популярного мультсериала.

Фото: Telegram/LizaArzamasova

Актриса отметила, что визит превратился в настоящее приключение не только для трехлетнего Льва, который с восторгом рассматривал интерьер, но и для взрослых, позволив на время вернуться в детство. Семья успела поиграть в футбол, полюбоваться на звезды и завершить день за чашкой чая.

Звезда сериала "Папины дочки" Елизавета Арзамасова и серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух поженились в 2020 году, несмотря на 21-летнюю разницу в возрасте. Это событие вызвало бурную дискуссию в сети, где многие отмечали, что в браке с фигуристом Арзамасова стала выглядеть и одеваться более консервативно, чем раньше.

Фото: Telegram/LizaArzamasova

В августе 2021 года у пары родился сын Лев, а в прошлом году Елизавета стала мамой во второй раз, родив дочь Лию. Поклонники отметили, что девочка унаследовала черты отца, и уже называют ее "копией" 51-летнего Авербуха.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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