Лиза Арзамасова показала подросшего старшего сына и умилила подписчиков
Фото: Instagram/liza_arzamasova
Российская актриса Елизавета Арзамасова опубликовала фотографию подросшего старшего сына, сообщает Zakon.kz.
Снимок она 22 декабря разместила на своей странице в Instagram.
"А вы уже написали письма Деду Морозу?" – написала Арзамасова.
На фото ее трехлетний сын Лев стоит с санками возле почтового ящика.
Мальчик умилил поклонников актрисы:
- Чудо! Просто открытка!
- Прелесть какая. Обожаем этого малыша! Счастья вам в новом году!
- Какой классный! Пусть Дедушка Мороз исполнит все его желания!
19 декабря 2024 года российский фигурист Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова отметили годовщину.
Свадьба Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой состоялась 20 декабря 2020 года. 14 августа 2021 года в семье родился сын Лев. А 8 августа 2024 года звездная пара стала родителями второй раз – у них родилась дочь Лия. В день выписки из роддома, 15 августа, фигурист решил нестандартно подойти к мероприятию и продемонстрировал небольшое выступление на коньках.
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