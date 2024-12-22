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Культура и шоу-бизнес

Лиза Арзамасова показала подросшего старшего сына и умилила подписчиков

Лиза Арзамасова показала подросшего старшего сына и умилила подписчиков , фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2024 20:37 Фото: Instagram/liza_arzamasova
Российская актриса Елизавета Арзамасова опубликовала фотографию подросшего старшего сына, сообщает Zakon.kz.

Снимок она 22 декабря разместила на своей странице в Instagram.

"А вы уже написали письма Деду Морозу?" – написала Арзамасова.

На фото ее трехлетний сын Лев стоит с санками возле почтового ящика. 

Мальчик умилил поклонников актрисы: 

  • Чудо! Просто открытка!
  • Прелесть какая. Обожаем этого малыша! Счастья вам в новом году!
  • Какой классный! Пусть Дедушка Мороз исполнит все его желания!

19 декабря 2024 года российский фигурист Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова отметили годовщину

Свадьба Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой состоялась 20 декабря 2020 года. 14 августа 2021 года в семье родился сын Лев. А 8 августа 2024 года звездная пара стала родителями второй раз – у них родилась дочь Лия. В день выписки из роддома, 15 августа, фигурист решил нестандартно подойти к мероприятию и продемонстрировал небольшое выступление на коньках.

Айсулу Омарова
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