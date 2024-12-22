Лиза Арзамасова показала подросшего старшего сына и умилила подписчиков

Российская актриса Елизавета Арзамасова опубликовала фотографию подросшего старшего сына, сообщает Zakon.kz.

Снимок она 22 декабря разместила на своей странице в Instagram.

"А вы уже написали письма Деду Морозу?" – написала Арзамасова.

На фото ее трехлетний сын Лев стоит с санками возле почтового ящика.

Мальчик умилил поклонников актрисы:

Чудо! Просто открытка!

Прелесть какая. Обожаем этого малыша! Счастья вам в новом году!

Какой классный! Пусть Дедушка Мороз исполнит все его желания!

19 декабря 2024 года российский фигурист Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова отметили годовщину.

Свадьба Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой состоялась 20 декабря 2020 года. 14 августа 2021 года в семье родился сын Лев. А 8 августа 2024 года звездная пара стала родителями второй раз – у них родилась дочь Лия. В день выписки из роддома, 15 августа, фигурист решил нестандартно подойти к мероприятию и продемонстрировал небольшое выступление на коньках.