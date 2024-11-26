Шквал трогательных комментариев вызвала новая фотосессия Авербуха и Арзамасовой с сыном
Новой фотосессией звезда "Папиных дочек" поделилась в Instagram.
Фото: Instagram/liza_arzamasova
"Прекрасная традиция – семейные фотосессии на память. Они навсегда сохраняют простую, но ценную красоту жизни. Согревают зимними вечерами и добавляют праздника в обычные будни", – написала под публикацией Арзамасова.
Кадры настолько понравились подписчикам актрисы, что они завалили звездную семью трогательными комментариями:
- "Счастье есть! Счастью быть!"
- "Пусть счастье не покидает вас в течении всей жизни".
- "Чудесные фотографии! Лиечки еще не хватает для полного счастья!"
- "Господи, храни вашу семью! Как радуется сердце за вас! Обожаю вас всех!"
- "Прекрасные семейные фото! Счастья, здоровья и благополучия вашей семье!"
- "Семейный очаг, каждый приносит свою искорку, свой огонек, а согреваются все! Всем хватает тепла и света! Дай бог вашему очагу никогда не остывать и не гаснуть! И чтобы его свет служил другим маяком надежды!"
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