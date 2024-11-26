Шквал трогательных комментариев вызвала новая фотосессия Авербуха и Арзамасовой с сыном

Российская актриса театра и кино Елизавета Арзамасова накануне, 25 ноября 2024 года, порадовала поклонников фотографиями с мужем Ильей Авербухом и сыном Левой, сообщает Zakon.kz.

Новой фотосессией звезда "Папиных дочек" поделилась в Instagram.

Фото: Instagram/liza_arzamasova

"Прекрасная традиция – семейные фотосессии на память. Они навсегда сохраняют простую, но ценную красоту жизни. Согревают зимними вечерами и добавляют праздника в обычные будни", – написала под публикацией Арзамасова.

Кадры настолько понравились подписчикам актрисы, что они завалили звездную семью трогательными комментариями:

"Счастье есть! Счастью быть!"

"Пусть счастье не покидает вас в течении всей жизни".

"Чудесные фотографии! Лиечки еще не хватает для полного счастья!"

"Господи, храни вашу семью! Как радуется сердце за вас! Обожаю вас всех!"

"Прекрасные семейные фото! Счастья, здоровья и благополучия вашей семье!"

"Семейный очаг, каждый приносит свою искорку, свой огонек, а согреваются все! Всем хватает тепла и света! Дай бог вашему очагу никогда не остывать и не гаснуть! И чтобы его свет служил другим маяком надежды!"

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Свадьба Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой состоялась 20 декабря 2020 года. 14 августа 2021 года в семье родился сын Лев. А 8 августа 2024 года звездная пара стала родителями второй раз – у них родилась дочь Лия.

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В день выписки из роддома, 15 августа, фигурист решил нестандартно подойти к мероприятию и продемонстрировал небольшое выступление на коньках.