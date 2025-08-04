43-летняя Вера Брежнева показала кадры новой фотосессии в откровенном платье
Фото: Instagram/ververa
Известная украинская певица и актриса Вера Брежнева сегодня порадовала поклонников и разозлила хейтеров новой публикацией в Instagram, сообщает Zakon.kz.
4 августа 2025 года экс-участница группы "ВИА Гра" опубликовала кадры новой фотосессии, в которой предстала в черном облегающем платье в пол, но с открытой спиной.
"Сияющий ярко", – подписала Вера местами откровенную фотосессию.
Преданные поклонники Брежневой буквально осыпали своего кумира комплиментами:
- "Потрясающе".
- "Красота какая".
- "Моя любимая звезда".
- "Невероятная красота".
- "Необыкновенная, изящная красотка!"
- "Супер! Молодец! Выглядишь на все 100!"
- "Красавица, как всегда в своем стиле, необычная и неповторимая".
Нашлись среди комментаторов и недоброжелатели, которые сделали 43-летней Вере замечания по поводу платья и возраст. Но фанаты заступились за исполнительницу хита "Реальная жизнь":
- "Тот, кто пишет о старости, просто завидует, ведь не каждый сможет в таком возрасте так красиво выглядеть".
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