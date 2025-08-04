#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
543.24
619.89
6.78
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
543.24
619.89
6.78
Культура и шоу-бизнес

43-летняя Вера Брежнева показала кадры новой фотосессии в откровенном платье

Вера Брежнева, известная украинская певица, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2025 16:43 Фото: Instagram/ververa
Известная украинская певица и актриса Вера Брежнева сегодня порадовала поклонников и разозлила хейтеров новой публикацией в Instagram, сообщает Zakon.kz.

4 августа 2025 года экс-участница группы "ВИА Гра" опубликовала кадры новой фотосессии, в которой предстала в черном облегающем платье в пол, но с открытой спиной.

"Сияющий ярко", – подписала Вера местами откровенную фотосессию.

Преданные поклонники Брежневой буквально осыпали своего кумира комплиментами:

  • "Потрясающе".
  • "Красота какая".
  • "Моя любимая звезда".
  • "Невероятная красота".
  • "Необыкновенная, изящная красотка!"
  • "Супер! Молодец! Выглядишь на все 100!"
  • "Красавица, как всегда в своем стиле, необычная и неповторимая".

Нашлись среди комментаторов и недоброжелатели, которые сделали 43-летней Вере замечания по поводу платья и возраст. Но фанаты заступились за исполнительницу хита "Реальная жизнь":

  • "Тот, кто пишет о старости, просто завидует, ведь не каждый сможет в таком возрасте так красиво выглядеть".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2025 16:43
Вера Брежнева поблагодарила жителей Алматы и Астаны

2 июля 2025 года Вера Брежнева поделилась фотокарточками из столицы Молдовы и нарвалась на комплименты от подписчиков.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Игорь Крутой ответил Димашу Кудайбергену
Культура и шоу-бизнес
18:01, Сегодня
Игорь Крутой ответил Димашу Кудайбергену
"Надел камзол на Джей Ло": казахстанец исполнил мечту на концерте в Астане
Культура и шоу-бизнес
17:27, Сегодня
"Надел камзол на Джей Ло": казахстанец исполнил мечту на концерте в Астане
Раушан Кудайберген обратилась к Димашу и Мансуру после сюрприза на узату
Культура и шоу-бизнес
15:09, Сегодня
Раушан Кудайберген обратилась к Димашу и Мансуру после сюрприза на узату
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: