43-летняя Вера Брежнева показала кадры новой фотосессии в откровенном платье

Известная украинская певица и актриса Вера Брежнева сегодня порадовала поклонников и разозлила хейтеров новой публикацией в Instagram, сообщает Zakon.kz.

4 августа 2025 года экс-участница группы "ВИА Гра" опубликовала кадры новой фотосессии, в которой предстала в черном облегающем платье в пол, но с открытой спиной.

"Сияющий ярко", – подписала Вера местами откровенную фотосессию.

Преданные поклонники Брежневой буквально осыпали своего кумира комплиментами:

"Потрясающе".

"Красота какая".

"Моя любимая звезда".

"Невероятная красота".

"Необыкновенная, изящная красотка!"

"Супер! Молодец! Выглядишь на все 100!"

"Красавица, как всегда в своем стиле, необычная и неповторимая".

Нашлись среди комментаторов и недоброжелатели, которые сделали 43-летней Вере замечания по поводу платья и возраст. Но фанаты заступились за исполнительницу хита "Реальная жизнь":

"Тот, кто пишет о старости, просто завидует, ведь не каждый сможет в таком возрасте так красиво выглядеть".

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