Марина Федункив объяснила, почему сделала исключение и вышла в свет с молодым мужем

Комедийная актриса театра Марина Федункив довольно редко делится снимками личной жизни. Но 12 апреля 2026 года ведущая показала совместное фото с мужем, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, супруги посетили театр оперы и балета в Милане "Ла Скала".

"Семейный культурный выход. Потрясающая постановка легендарной оперы "Турандот" в легендарном театре!" – кратко подписала исполнительница роли мамы Коляна из сериала "Реальные пацаны".

Звезда впервые стала мамой в ноябре 2024 года. После родов она тщательно скрывала пол ребенка. С итальянским бизнесменом Стефано Маджи, который младше своей избранницы на 13 лет, они поженились в 2021 году.