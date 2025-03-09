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Культура и шоу-бизнес

Блогер установил рекорд по стоянию без движения

Ютубер Norme установил мировой рекорд по стоянию без движения, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2025 03:50 Фото: Instagram/normeenorme
YouTube-блогер Norme установил мировой рекорд по стоянию без движения, сообщает Zakon.kz.

По правилам челленджа, он не мог садиться, опираться или менять позу. В таком положении мужчина продержался 38 часов. Чтобы он не упал в обморок, друзья подкармливали его пиццей.

Рекорд устанавливался на улице и в прямом эфире, поэтому зрители быстро вычислили его местоположение. Фанаты и случайные прохожие взаимодействовали с Norme по-разному: рисовали на его лице и прыскали краской на одежду, обливали горчицей, разбивали об голову яйца, давали одежду и целовали.

Фото: Instagram/normeenorme

Однако достижение Norme неофициальное, потому что он не подает заявки на регистрацию своих рекордов. Предыдущий рекорд принадлежал португальцу Антониу Гомешу Сантушу. Он простоял 20 часов 11 минут и 34 секунды.

Другой YouTube-блогер Мэтт Д'Авелла тоже провел необычный эксперимент. Он на целый год отказался от чтения всех видов новостей.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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