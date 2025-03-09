Блогер установил рекорд по стоянию без движения

YouTube-блогер Norme установил мировой рекорд по стоянию без движения, сообщает Zakon.kz.

По правилам челленджа, он не мог садиться, опираться или менять позу. В таком положении мужчина продержался 38 часов. Чтобы он не упал в обморок, друзья подкармливали его пиццей.

Рекорд устанавливался на улице и в прямом эфире, поэтому зрители быстро вычислили его местоположение. Фанаты и случайные прохожие взаимодействовали с Norme по-разному: рисовали на его лице и прыскали краской на одежду, обливали горчицей, разбивали об голову яйца, давали одежду и целовали.

Фото: Instagram/normeenorme

Однако достижение Norme неофициальное, потому что он не подает заявки на регистрацию своих рекордов. Предыдущий рекорд принадлежал португальцу Антониу Гомешу Сантушу. Он простоял 20 часов 11 минут и 34 секунды.

Другой YouTube-блогер Мэтт Д'Авелла тоже провел необычный эксперимент. Он на целый год отказался от чтения всех видов новостей.