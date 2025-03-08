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Блогер год не читал новости для эксперимента

Блогер на целый год отказался от чтения новостей, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2025 08:48 Фото: pixabay
Американский YouTube-блогер Мэтт Д'Авелла на целый год отказался от чтения всех видов новостей, сообщает Zakon.kz.

Со слов мужчины, он перестал проверять соцсети и сайты. Он также попросил свою девушку не пересказывать ему громкие события. Решение оказалось сложным, так как новости повсюду.

Но вскоре Д'Авелла заметил, что у него снизилась тревожность и появилось больше свободного времени. Он понял, что потреблял новости по привычке, а не чтобы быть в курсе событий.

Теперь YouTube-блогер рекомендует хотя бы временно повторить его эксперимент. Он хочет, чтобы каждый для себя понял, действительно ли новости делают жизнь лучше, или дают лишь иллюзию осведомленности.

А недавно ученые выяснили, как ритмичная музыка влияет на работу мозга.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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