Блогер год не читал новости для эксперимента
Фото: pixabay
Американский YouTube-блогер Мэтт Д'Авелла на целый год отказался от чтения всех видов новостей, сообщает Zakon.kz.
Со слов мужчины, он перестал проверять соцсети и сайты. Он также попросил свою девушку не пересказывать ему громкие события. Решение оказалось сложным, так как новости повсюду.
Но вскоре Д'Авелла заметил, что у него снизилась тревожность и появилось больше свободного времени. Он понял, что потреблял новости по привычке, а не чтобы быть в курсе событий.
Теперь YouTube-блогер рекомендует хотя бы временно повторить его эксперимент. Он хочет, чтобы каждый для себя понял, действительно ли новости делают жизнь лучше, или дают лишь иллюзию осведомленности.
А недавно ученые выяснили, как ритмичная музыка влияет на работу мозга.
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