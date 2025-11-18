Семья Неймара купила за 18 млн права на бренд Пеле

Компания отца бразильского игрока Неймара приобрела права на бренд короля футбола Пеле за 18 млн долларов. Официально об этой сделке объявят 19 ноября, сообщает Zakon.kz.

По сведениям UOL, Неймар да Силва Сантос, который руководит компанией NR Sports, уже подписал договор на приобретение бренда Пеле.

После этой сделки отец звездного бразильского форварда будет иметь все права на использование имени Пеле, его изображения, исторических архивов и всех коммерческих возможностей.

Фото: Instagram/neymarjr

Сумму торгов оценили в 18 миллионов долларов и официально объявят об этом 19 ноября. Эта дата ознаменована тем, что в этот день легенда мирового футбола забил свой 1000-й гол.

Что касается самого Неймара-младшего, то он сейчас выступает в родном клубе Пеле – "Сантосе" под его 10-м номером.

Он переехал играть к себе на Родину в январе 2025 года, когда с ним расторг контракт саудовский "Аль-Хиляль".