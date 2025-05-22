Игорь Николаев тронул фанатов видео 25-летней давности

22 мая 2025 года российскому исполнителю Сергею Жукову исполнилось 49 лет. Его коллега Игорь Николаев оставил необычное поздравление, опубликовав видео 25-летней давности, сообщает Zakon.kz.

Так, на странице именитого композитора появился ролик с выступления 2000 года. Там он с группой "Руки Вверх!" исполняет композицию "Невеста".

В подписи к видео также идет поздравление многодетному отцу.

"У невероятно популярного и харизматичного артиста Сергея Жукова сегодня день рождения! Все поздравления и теплые слова скажу ему вечером лично! Посмотрите, какие мы тут молодые да энергичные! Мы и сейчас энергичные, хотя с момента съемок прошло уже 25 лет!" Игорь Николаев

Комментаторам понравилось архивное видео.

Маэстро такой классный! Сергей Жуков – юный, приятный молодой человек! Смотришь, и глаз радуется.

Красавчики! А ремейк – вообще супер!

Ностальжи.

Супер.

Какие воспоминания возникают!

Сам же Жуков оставил небольшое видео на своей странице в Instagram с краткой подписью: "49! Едем дальше…"

16 и 17 мая 2025 года в Алматы с аншлагом прошел концерт легендарной группы "Руки Вверх!". Уже 19 мая выступление состоялось в Астане. Бессменный солист Сергей Жуков после поделился своими впечатлениями о Казахстане.