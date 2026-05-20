Культура и шоу-бизнес

"Самая прекрасная женщина на Земле": Владимир Пресняков публично обратился к жене

Пресняков, жена, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2026 14:55
Исполнитель хита "Стюардесса по имени Жанна" Владимир Пресняков-младший 20 мая 2026 года публично поздравил супругу Наталью Подольскую с 44-летием, сообщает Zakon.kz.

Артист разместил серию архивных снимков, добавив любовное признание.

"Моя любимая. Моя родная. Моя самая прекрасная женщина на Земле. Поздравляю тебя с днем рождения! Каждое утро, когда я вижу тебя, я благодарю судьбу за этот подарок. Ты мое самое большое счастье. Мое вдохновение. Желаю тебе сиять и цвести от радости, никогда не сомневаться в себе, в своем таланте и оставаться такой же веселой и удивительной. А я сделаю все возможное и невозможное, чтобы твои глаза всегда светились от счастья. Люблю тебя бесконечно! Твой Вова".Владимир Пресняков

Сама же Подольская кратко в комментариях ответила на это поздравление: "Любимый!"

Мы также рассказывали, что исполнитель главной роли в фильме Духless Данила Козловский и Оксана Акиньшина стали родителями. 41-летний актер написал на своей странице в Instagram, что 6 мая у них родился сын, которого назвали Лео.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
