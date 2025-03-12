80-летний Дэни ДеВито получил премию за достижения от своего лучшего друга Шварценеггера

Американский культурист Арнольд Шварценеггер на днях вручил престижную премию Robards Award своему 80-летнему другу Дэнни ДеВито за выдающиеся достижения в одном из театров Нью-Йорка, сообщает Zakon.kz.

Об этом знаменательном событии директор по экшену студии Netflix поспешил поделиться с многочисленной аудиторией в социальных сетях.

77-летний Шварценеггер уточнил, что, несмотря на круглосуточные съемки, он приехал на церемонию.

"Я должен был быть там, потому что Дэнни ДеВито заслуживает того, чтобы его чествовали. Будьте рядом со своими друзьями и семьей", – заявил 38-й губернатор Калифорнии.

Также он разместил серию снимков с награждения.

Комментаторы пришли в восторг и оставили ряд добрых слов и пожеланий в адрес культовых актеров.

Отметим, что Шварценеггер и ДеВито являются давними друзьями. Они снялись в таких фильмах, как "Близнецы" и "Джуниор".

3. Twins (1988)

A hilarious comedy starring Danny DeVito and Arnold Schwarzenegger as unlikely twin brothers on a mission to find their mother. pic.twitter.com/0fPP6vjNJ8 — The Cinemaholic (@theCinemaholic) March 11, 2025

В 2024 году знаменитости воссоединились на съемках рекламы State Farm, показанной на Суперкубке.

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