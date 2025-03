80-летний Дэни ДеВито получил премию за достижения от своего лучшего друга Шварценеггера

Об этом знаменательном событии директор по экшену студии Netflix поспешил поделиться с многочисленной аудиторией в социальных сетях.

77-летний Шварценеггер уточнил, что, несмотря на круглосуточные съемки, он приехал на церемонию.

Также он разместил серию снимков с награждения.

Комментаторы пришли в восторг и оставили ряд добрых слов и пожеланий в адрес культовых актеров.

Отметим, что Шварценеггер и ДеВито являются давними друзьями. Они снялись в таких фильмах, как "Близнецы" и "Джуниор".

3. Twins (1988)

A hilarious comedy starring Danny DeVito and Arnold Schwarzenegger as unlikely twin brothers on a mission to find their mother. pic.twitter.com/0fPP6vjNJ8