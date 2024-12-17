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Спорт

Самая красивая боксерша Казахстана рассказала, как изменилась ее жизнь после титула чемпионки мира

Самая красивая боксерша Казахстана рассказала, как изменилась ее жизнь после титула чемпионки мира, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 11:10 Фото: Instagram/angelina_lukas1997
Ангелина Лукас, которую называют самой красивой и сексуальной боксершей Казахстана, рассказала, как провела День Независимости и поделилась дальнейшими планами, сообщает Zakon.kz.

В своем Instagram спортсменка опубликовала серию фото, где отметила, что выходные, которые она так ждала, подошли к концу.

"В это воскресенье вечером я вышла на пробежку и преодолела около 7 км. А сегодня, в День Независимости Республики Казахстан, я полностью погрузилась в отдых в первой половине дня, а вечером даже удалось сходить на часик на танцы и опять на пробежку, такой активный выходной. После того, как я завоевала титул чемпионки мира по версии IBO, нагрузки у меня изменились: стало меньше физической работы, но появилось больше умственного и морального напряжения. Постоянные встречи, перелеты, переговоры, фотосессии – все это отнимало много сил. Нужно было завершить дела, поучаствовать в съемках и фотосессиях для брендов, которые я представляю", – написала Ангелина 16 декабря 2024 года.

По ее словам, после завершения всех важных мероприятий она может спокойно приступить к полноценной подготовке.

"На Новый год я еще не решила, где и как буду его встречать, но сейчас это не главное. В процессе всей этой суеты я поняла: самая сложная нагрузка для меня – это не тренировки, а переговоры, встречи, фотосессии. Все это проходит на каблуках, с обязательным макияжем и в красивой одежде... А еще постоянное общение с большим количеством людей тоже изматывает", – посетовала Лукас.

В связи с этим, как отметила боксерша, ей намного легче выполнять физические нагрузки в зале.

"Проснулась утром, потренировалась, приготовила себе вкусный обед или завтрак, немного отдохнула, а вечером снова отправилась на тренировку или спарринг. Вот такая жизнь мне действительно по душе!" – заключила Ангелина.

Подписчики, которых у Лукас более 2,5 млн, задарили своего кумира комплиментами. Некоторые пожелали ей выйти замуж за успешного мужчину и оставить спорт:

  • "Великолепно".
  • "Девушка-сказка".
  • "Я вам желаю выйти замуж за успешного и заботливо мужчину и оставить спорт".
  • "Самая красивая спортсменка! Да еще и умничка! Будь счастлива, дочь казахского народа. Мы гордимся тобой, доча!"

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6 октября 2024 года Ангелина Лукас выступила на вечере бокса в Бангкоке (Таиланд), где провела бой за звание чемпионки мира. Казахстанская боксерша встретилась с аргентинкой Деборой Анаи Лопес. Они оспорили вакантный титул IBO во втором наилегчайшем весе. Бой был рассчитан на 10 раундов по две минуты и закончился победой казахстанки решением судей. Таким образом, Ангелина Лукас одержала 11-ю победу в профессиональной карьере и стала чемпионкой мира по версии IBO, а Дебора Анаи Лопес потерпела третье поражение на профи-ринге.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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