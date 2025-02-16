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Спорт

Ангелина Лукас сделала громкое заявление перед новым боем

Бокс, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 01:45 Фото: Instagram/angelina_lukas1997
16 февраля в Турции казахстанская боксерша Ангелина Лукас (13-1, 6 КО) сделала громкое заявление перед очередным поединком, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram, Лукас поделилась, что сейчас находится в Стамбуле. Именно там она выступит на вечере бокса. Однако соперница казахстанской боксерши пока неизвестна.

"21 февраля я возвращаюсь на ринг. Это будет крупнейший вечер бокса в Европе и я хочу снова поднять наш флаг! И да, да, я хочу побить рекорд Гиннесса!" – поделилась громким заявлением спортсменка.

Стоит отметить, что Лукас недавно провела два боя в течение девяти дней:

  • сначала она победила нигерийскую боксершу Айисат Орийоми (9-1, 6 КО);
  • судейским решением выиграла у венесуэлки Джоаны Суньиги (18-9-1, 11 КО).

Известен график крупных спортивных мероприятий с участием казахстанских спортсменов в период с 17 по 23 февраля.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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