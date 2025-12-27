Алия Юсупова получила высокое звание в Шымкенте
Фото: Instagram/aliya_yussupova15
26 декабря известная спортсменка и общественный деятель Алия Юсупова стала обладателем звания "Почетный гражданин города Шымкента", сообщает Zakon.kz.
Решение о награждении принято в знак признания ее многолетнего вклада в развитие спорта, подготовку молодых талантов и продвижение физической культуры среди населения. Нагрудный знак и наградную ленту "Почетный гражданин города Шымкента" спортсменке вручил аким мегаполиса Габит Сыздыкбеков в рамках сессии Маслихата.
Новостью поделилась сама Юсупова на своей странице в Instagram.
Фото: Instagram/aliya_yussupova15
21 декабря в Шымкенте зажгли огни главной новогодней елки города.
