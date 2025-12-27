#Казахстан в сравнении
Общество

Алия Юсупова получила высокое звание в Шымкенте

Алия Юсупова - почетный гражданин Шымкента, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2025 07:50 Фото: Instagram/aliya_yussupova15
26 декабря известная спортсменка и общественный деятель Алия Юсупова стала обладателем звания "Почетный гражданин города Шымкента", сообщает Zakon.kz.

Решение о награждении принято в знак признания ее многолетнего вклада в развитие спорта, подготовку молодых талантов и продвижение физической культуры среди населения. Нагрудный знак и наградную ленту "Почетный гражданин города Шымкента" спортсменке вручил аким мегаполиса Габит Сыздыкбеков в рамках сессии Маслихата.

Новостью поделилась сама Юсупова на своей странице в Instagram.

Фото: Instagram/aliya_yussupova15

21 декабря в Шымкенте зажгли огни главной новогодней елки города.

Фото Алия Абди
Алия Абди
