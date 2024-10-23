Впервые присуждены почетные звания "Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері"

23 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил награды выдающимся гражданам страны в преддверии национального праздника Дня Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

24 июня глава государства, поздравляя медицинских работников с профессиональным праздником, отметил, что, выполняя ответственную и благородную миссию, изо дня в день заботясь о здоровье граждан, самоотверженно спасая жизни людей, труд врачей и медицинских работников заслуживает самого высокого признания и уважения. Токаев подчеркнул, что такая деятельность, демонстрирующая пример подлинного профессионализма и беззаветной верности врачебному делу, достойна не только благодарностей, но и высших наград.

"Недавно был принят закон, направленный на укрепление статуса и комплексную защиту прав медицинских работников. Впервые учреждено почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері", которое присваивается за выдающиеся заслуги перед страной", – сказал во время поздравления врачей президент.

И сегодня, 23 октября, стало известно, что впервые присуждено почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері" работникам сферы здравоохранения.

"Почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері", установленное в этом году, присуждено генеральному директору АО "Национальный научный медицинский центр" А. Байгенжину, руководителю Центра гематологии ТОО "Национальный научный онкологический центр" В. Кемайкину, врачу КГП "Областная клиническая больница" Карагандинской области Б. Цхаю", – отмечается на сайте Акорды.

Известно, что Абай Байгенжин – доктор медицинских наук, организатор здравоохранения высшей категории, заслуженный деятель Республики Казахстан, директор РГП "Национальный научный медицинский центр".

Родился в 1947 году в Кокчетавской области. В 1970 году окончил лечебный факультет Алматинского государственного медицинского института. После окончания института находился на службе в Вооруженных силах СССР в качестве военного врача, потом проходил учебу в клинической ординатуре в Центральном НИИ туберкулеза (Москва). Впоследствии работал в системе здравоохранения на различных должностях:

с 1977 по 1983 год – заместителем главного врача Алматинской городской клинической больницы скорой медицинской помощи и оперирующим торакальным хирургом; с 1983 по 1988 – главным врачом клинического санатория "Алатау" 4-го Главного Управления при Министерстве здравоохранения КазССР;

с 1988 по 1993 – директором Алматинского регионального диагностического центра; с 1993 по 1997 – вице-президентом Государственной аэрокосмической компании; с 1997 по 1998 – заместителем генерального директора Фонда ОМС при правительстве РК;

с 1999 по 2000 – директором Республиканской клинической больницы. В 2000-2003 годы занимал должность директора РКБ в г. Астана. С 2004 года по настоящее время является директором РГП "Национальный научный медицинский центр". Был избран в 2003 году членом Национального совета РК;

в 2004 – президентом Ассоциации пульмонологов Центральной Азии; в 2005 году – Исполнительным директором Евро-Азиатского Респираторного Общества, президентом Казахстанского Респираторного Общества;

в 2006 году – действительным членом Европейской Академии естественных наук. В 2007 – членом Президиума GARD/WHO в Сеуле на Генеральном заседании Глобального альянса по борьбе с хроническими респираторными заболеваниями Всемирной организации здравоохранения (GARD/WHO). Активно участвует в общественной жизни страны.

Ранее доктор медицинских наук награжден Почетной грамотой Президента РК. Также он обладает высшей наградой Республиканского общественного объединения "Национальная Медицинская Ассоциация" – удостоен нагрудного знака "Алтын Дәрігер".

Вадим Кемайкин –врач гематолог высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук, главный внештатный гематолог, онкогематолог Министерства здравоохранения РК. Стаж работы врача – более 30 лет. Проходил повышение квалификации в клиниках России, Беларуси, Украины и Японии.

Был награжден нагрудными знаками "Отличник здравоохранения" и "За вклад в развитие здравоохранения", а также юбилейной медалью "25 лет независимости РК", медалью "Халык алгысы".

Личный вклад работника здравоохранения страны внушителен. Под руководством и при непосредственном участии Вадима Кемайкина открыто отделение гематологии в АО "Республиканский научный центр неотложной медицинской помощи" (ныне – ТОО "ННОЦ") и проведены первые аутологичные, аллогенные, гаплоидентичные трансплантации костного мозга.

Борис Цхай – хирург высшей категории, независимый аккредитованный эксперт Министерства здравоохранения РК, действительный член Международной ассоциации гепатопанкреатобилиарных хирургов, Международной ассоциации хирургов им. Пирогова, Российской ассоциации бариатрических хирургов, Ассоциации хирургов Казахстана.

Трудится заместителем директора по хирургии, имеет ученую степень – доктор медицинских наук.

В 1989 году окончил КГМИ по специальности лечебное дело. Трудовой путь начал с 1989 года. Работал в Медицинской санитарной части Карметкомбината в Темиртау на должности врача-хирурга. С 1991 года – в КГМИ в должности ассистента кафедры факультетской хирургии. С 1997 года – в городской больнице №4 в должности заведующего хирургического отделения. С 2006 года – в КГКП ОКБ в должности зам директора ОКБ по хирургии. Является руководителем Координационного центра по хирургии и урологии УЗКО.

Специалист здравоохранения имеет высшую категорию, доктор медицинских наук. Является автором 90 научных трудов, двух монографий и шести изобретений.

Почетное звание Республики Казахстан "Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері" присваивается медицинским работникам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед РК в области здравоохранения. Медицинские работники, удостоенные почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері", получают единовременную выплату в размере, установленном Кодексом Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения".

24 октября Токаев наградил ученых, учителей, медиков, спасателей, производственников в канун Дня Республики.