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Культура и шоу-бизнес

Лолита, покинувшая Россию, показала 26-летнюю дочь

певица Лолита Милявская, 26-летняя дочь Ева, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 15:44 Фото: ВКонтакте/Лолита Милявская
61-летняя Лолита Милявская, которая улетела из России в Болгарию, поделилась со своими подписчиками в Instagram редкими кадрами с единственной дочерью Евой, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 11 марта 2025 года, советская и российская эстрадная певица опубликовала видео с 26-летней наследницей. Под ним Лолита отметила, что Ева является любительницей кофе.

"Мой кофеман. 3 чашки капучино в день! Я бы от одной отходила трое суток. Вся в бабулю", – написала Милявская.

А сегодня артистка показала, что ее дочь слушает российскую певицу Катю Огонёк (настоящее имя – Кристина Пенхасова).

"Репертуар Кати Огонёк для меня – новенькое. Как я люблю тебя, дочечка… Сколько же ты мне даешь позитива и вообще всего в этой жизни! Ты – единственная, кому я должна. И мамочке, конечно", – трогательно обратилась к наследнице и родительнице Лолита.

Поклонники отметили, что дочь Милявской стала красивой и взрослой девочкой:

  • "Какая артистичная Евочка".
  • "Лолочка, очень видно вашу улыбку".
  • "Такая красивая и взрослая девочка".
  • "Рождение таланта! Да, мамина радость!"
  • "Евочка такая красивая и взрослая девочка".
  • "Лолита и Ева, хорошего вам дня. Любим вас и обнимаем".

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9 марта 2025 года Милявская рассказала об отъезде из России. Лолита уточнила, что уехала к матери и дочери в Болгарию, чтобы поздравить их с Международным женским днем.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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