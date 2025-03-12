Лолита, покинувшая Россию, показала 26-летнюю дочь

61-летняя Лолита Милявская, которая улетела из России в Болгарию, поделилась со своими подписчиками в Instagram редкими кадрами с единственной дочерью Евой, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 11 марта 2025 года, советская и российская эстрадная певица опубликовала видео с 26-летней наследницей. Под ним Лолита отметила, что Ева является любительницей кофе.

"Мой кофеман. 3 чашки капучино в день! Я бы от одной отходила трое суток. Вся в бабулю", – написала Милявская.

А сегодня артистка показала, что ее дочь слушает российскую певицу Катю Огонёк (настоящее имя – Кристина Пенхасова).

"Репертуар Кати Огонёк для меня – новенькое. Как я люблю тебя, дочечка… Сколько же ты мне даешь позитива и вообще всего в этой жизни! Ты – единственная, кому я должна. И мамочке, конечно", – трогательно обратилась к наследнице и родительнице Лолита.

Поклонники отметили, что дочь Милявской стала красивой и взрослой девочкой:

"Какая артистичная Евочка".

"Лолочка, очень видно вашу улыбку".

"Такая красивая и взрослая девочка".

"Рождение таланта! Да, мамина радость!"

"Евочка такая красивая и взрослая девочка".

"Лолита и Ева, хорошего вам дня. Любим вас и обнимаем".

9 марта 2025 года Милявская рассказала об отъезде из России. Лолита уточнила, что уехала к матери и дочери в Болгарию, чтобы поздравить их с Международным женским днем.