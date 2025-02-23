Лолита Милявская рассказала, что "стала прикладываться к бутылке"

Популярная певица Лолита Милявская заявила, что стала чаще пить минеральную воду, сообщает Zakon.kz.

Она записала видео и опубликовала в Telegram.

"Мне кажется, мне нужна срочная помощь. Я чувствую, я очень часто стала прикладываться к бутылке", – поделилась артистка.

Милявская предложила поклонникам чаще пить минеральную воду из-за ее полезных свойств.

"Только не переборщите. Помню, "перепила" в Ессентуках, да еще и за пару часов до концерта", – отметила певица.

Артистка рассказывала, что у нее нейтральное отношение к алкоголю. Она может позволить себе выпить спиртное раз в два-три месяца, но не чаще. Так как у нее нет такой потребности.

Ранее сообщалось, что Лолита на фоне отмены концертов сняла шутливый ролик.