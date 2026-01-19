#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

"Не больше 55!": Лолита показала маму, которой исполнилось 83 года

Торт и шарики, праздник, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2026 15:16 Фото: pixabay
Российская эстрадная певица Лолита Милявская 18 января 2026 года разместила трогательное обращение-письмо к своей маме, которой исполнилось 83 года, сообщает Zakon.kz.

Исполнительница хита "На титанике" опубликовала короткое видео с мамой и дочерью. В подписи к нему Милявская подчеркнула, что именно мама научила ее принимать все, что надо пройти:

"Я горжусь тобой. Ты мне дала все. В 79 лет ты оставила свою квартиру, которую любила, с цветами на подоконнике, взяв только пакет с фотографиями. Ты научила меня не бояться терять материальное".

Также актриса пожелала родительнице долголетия.

"И спасибо тебе за то, что дала мне возможность заниматься любимой работой, взяв на себя всю заботу о Евочке. И еще ты всегда оказывалась права, хотя я много спорила. Живи долго-долго!"Лолита Милявская

Комментаторы, прежде всего, отметили, что мама знаменитости выглядит прекрасно, и осыпали ее добрыми словами и пожеланиями.

  • Дай бог здоровья мамуле. Красивая очень.
  • Замечательная мама. Крепкого здоровья.
  • Обалдеть! 83! Шикарна! Здоровья крепкого мамочке!
  • Да не больше 55!
  • Вау! Долгих лет.
  • Здоровья вашей мамуле. Шикарно выглядит.
  • Как хорошо выглядит! Здоровья вашей маме и долгих лет, – отмечают под видео подписчики.

7 февраля 2026 года в Алматы состоится юбилейный концерт казахстанской певицы Розы Рымбаевой. Артистка приоткрыла тайну и рассказала, что одну из песен для этого музыкального события написал ее младший сын Мади.

