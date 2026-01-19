"Не больше 55!": Лолита показала маму, которой исполнилось 83 года

Российская эстрадная певица Лолита Милявская 18 января 2026 года разместила трогательное обращение-письмо к своей маме, которой исполнилось 83 года, сообщает Zakon.kz.

Исполнительница хита "На титанике" опубликовала короткое видео с мамой и дочерью. В подписи к нему Милявская подчеркнула, что именно мама научила ее принимать все, что надо пройти:

"Я горжусь тобой. Ты мне дала все. В 79 лет ты оставила свою квартиру, которую любила, с цветами на подоконнике, взяв только пакет с фотографиями. Ты научила меня не бояться терять материальное".

Также актриса пожелала родительнице долголетия.

"И спасибо тебе за то, что дала мне возможность заниматься любимой работой, взяв на себя всю заботу о Евочке. И еще ты всегда оказывалась права, хотя я много спорила. Живи долго-долго!" Лолита Милявская

Комментаторы, прежде всего, отметили, что мама знаменитости выглядит прекрасно, и осыпали ее добрыми словами и пожеланиями.

Дай бог здоровья мамуле. Красивая очень.

Замечательная мама. Крепкого здоровья.

Обалдеть! 83! Шикарна! Здоровья крепкого мамочке!

Да не больше 55!

Вау! Долгих лет.

Здоровья вашей мамуле. Шикарно выглядит.

Как хорошо выглядит! Здоровья вашей маме и долгих лет, – отмечают под видео подписчики.

7 февраля 2026 года в Алматы состоится юбилейный концерт казахстанской певицы Розы Рымбаевой. Артистка приоткрыла тайну и рассказала, что одну из песен для этого музыкального события написал ее младший сын Мади.