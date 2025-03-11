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Культура и шоу-бизнес

Лолита покинула Россию

Лолита покинула Россию, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2025 09:53 Фото: Instagram/lolitamilyavskaya
Советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая Лолита Милявская 9 марта 2025 года рассказала об отъезде из России, сообщает Zakon.kz.

61-летняя артистка уехала к матери и дочери в Болгарию.

"Так хорошо, что я скоро всю семью обниму! Только поспать надо пару часов. В одежде не привыкать, это гастрольная закалка еще с холодных поездов 90-х осталась. Но я счастлива", – написала Лолита в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что в Болгарию прилетела на пять дней, чтобы поздравить Аллу Дмитриевну и Еву с 8 Марта.

"Снотворное не взяли, а лететь мне 12 часов с пересадками. Я в такси заснула... И таксист мне говорит: "Лолита, вы приехали". А я говорю: "Что? Варна? Стамбул? Москва?" А он говорит: "Да нет, вы к маме приехали". Зашла в квартиру свою, а у меня дубак, 15 градусов, сыростью пахнет, но так спать хочется, я пару часов посплю, а потом пойду целовать мамочку. Ребята, всем хорошего весеннего дня", – рассказала Милявская.

Позднее исполнительница хита "На "Титанике" опубликовала видео с дочерью.

"Мы с Евочкой привет передаем", – сказала Лолита.

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В феврале 2025 года Лолита на фоне отмены концертов сняла шутливый ролик. Милявская высказалась о том, как она будет обходиться без прежних гонораров.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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