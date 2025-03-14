Австралия собирает любителей расслабиться
По правилам соревнования, участники должны неподвижно сидеть или лежать с открытыми глазами в течение полутора часов, пишет The Guardian. Если конкурсанты засмеются, посмотрят в телефон или заснут, их дисквалифицируют.
Фото: spaceoutcompetition
Финалистами станут два человека:
- с самым стабильным пульсом;
- любимец публики.
Из них выберут одного победителя.
Фото: spaceoutcompetition
Space-out Competition в 2014 году придумала южнокорейская художница Вупсианг. Таким образом она пыталась справиться с выгоранием. Ранее конкурс проводился в Сеуле, Гонконге и Токио.
Фото: spaceoutcompetition
И все же полностью расслабляться в Австралии не рекомендуется, потому что недавно вооруженный австралиец проник в самолет под видом работника аэропорта. Но сам конкурс очень подойдет YouTube-блогеру Norme, который на днях установил мировой рекорд по стоянию без движения.