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Культура и шоу-бизнес

Австралия собирает любителей расслабиться

Конкурс по расслаблению состоится в Мельбурне, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2025 08:52 Фото: spaceoutcompetition
Ежегодный конкурс Space-out Competition, участники которого соревнуются в расслаблении, состоится в Мельбурне с 4 по 15 июня, сообщает Zakon.kz.

По правилам соревнования, участники должны неподвижно сидеть или лежать с открытыми глазами в течение полутора часов, пишет The Guardian. Если конкурсанты засмеются, посмотрят в телефон или заснут, их дисквалифицируют.

Фото: spaceoutcompetition

Финалистами станут два человека:

  • с самым стабильным пульсом;
  • любимец публики.

Из них выберут одного победителя.

Фото: spaceoutcompetition

Space-out Competition в 2014 году придумала южнокорейская художница Вупсианг. Таким образом она пыталась справиться с выгоранием. Ранее конкурс проводился в Сеуле, Гонконге и Токио.

Фото: spaceoutcompetition

И все же полностью расслабляться в Австралии не рекомендуется, потому что недавно вооруженный австралиец проник в самолет под видом работника аэропорта. Но сам конкурс очень подойдет YouTube-блогеру Norme, который на днях установил мировой рекорд по стоянию без движения.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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