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Культура и шоу-бизнес

56-летняя Татьяна Буланова задумалась о материнстве

Артистка, певица, знаменитость, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 06:58 Фото: Telegram-канал "𝐅𝐀𝐍 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋"
Российская певица Татьяна Буланова призналась, что задумывается о материнстве, но финального решения ждет от своего мужчины, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Пятым каналом" знаменитость рассказала, что собирается венчаться с мужем, а также о том, что задумывается о материнстве. Возраст продолжению рода – не помеха, считает 56-летняя артистка.

"Я вам могу сказать, что если, дай бог, все получится, то там найдется способ, как это все сделать. Ничего страшного", – считает Буланова.

Певица призналась, что сама рожать не собирается.

"Есть на это все-таки суррогатное материнство и так далее. Это абсолютно прерогатива Валерия, его решение будет. Как он будет готов, то тогда все, наверное, и будет организовано", – объяснила звезда.

Ранее стало известно, что Дава и Мари Краймбрери стали родителями.

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Аксинья Титова
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