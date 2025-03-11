Алсу назвала Земфиру рок-легендой

41-летняя российская исполнительница Алсу рассказала, кого считает главными музыкальными легендами России. В ее списке числятся всего два исполнителя, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 11 марта 2025 года, прошел пресс-завтрак юбилейной премии одного из российских каналов, которая получила название "Легенда".

Одной из таких легенд стала певица Алсу, которая еще в 2003 году взяла заветную тарелочку как лучшая певица года. Это произошло на самой первой премии, когда она обошла Аллу Пугачёву и Валерию.

В разговоре с корреспондентом KP.RU Алсу призналась, что главными музыкальными легендами страны считает Земфиру и Льва Лещенко.

"Поп-легенда – Лев Лещенко. Ну, это эстрада-легенда. Рок… И кто у нас рок? Я вспоминаю самых ранних участников. "Мумий Тролль" считается за рок? Нет, наверное, Земфира!" Алсу

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