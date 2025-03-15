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Культура и шоу-бизнес

Баян Алагузова рассказала, как изменить жизнь к лучшему

Знаменитость, продюсер, блогер, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2025 07:16 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанский продюсер Баян Алагузова опубликовала новый пост, посвященный пройденному ей пути в казахстанском шоу-бизнесе, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram Алагузова разместила собранный из разных отрезков ее жизни клип. Она вспомнила, какой была в начале карьеры, участвуя в разных проектах, и показала себя в наши дни. Речь идет о ее карьере телеведущей и в кино.

Небольшой хронометраж продюсер подписала лаконично:

"Хотите яркую жизнь? Возьмите краски! В моих руках всегда есть кисти… Судьба – это характер!"Казахстанский продюсер Баян Алагузова

Подписчики звезды оставили восхищенные комментарии под этим постом:

  • Легендарная женщина!
  • Наша такая – единственная королева!
  • Баян, шикарная! Самая находчивая и несравненная. Умеете находить таланты и делать из них алмазы.

Ранее Баян Алагузова порадовала поклонников роликом с маленькими дочками.

Аксинья Титова
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