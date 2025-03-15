Баян Алагузова рассказала, как изменить жизнь к лучшему

Казахстанский продюсер Баян Алагузова опубликовала новый пост, посвященный пройденному ей пути в казахстанском шоу-бизнесе, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram Алагузова разместила собранный из разных отрезков ее жизни клип. Она вспомнила, какой была в начале карьеры, участвуя в разных проектах, и показала себя в наши дни. Речь идет о ее карьере телеведущей и в кино.

Небольшой хронометраж продюсер подписала лаконично:

"Хотите яркую жизнь? Возьмите краски! В моих руках всегда есть кисти… Судьба – это характер!" Казахстанский продюсер Баян Алагузова

Подписчики звезды оставили восхищенные комментарии под этим постом:

Легендарная женщина!

Наша такая – единственная королева!

Баян, шикарная! Самая находчивая и несравненная. Умеете находить таланты и делать из них алмазы.

Ранее Баян Алагузова порадовала поклонников роликом с маленькими дочками.