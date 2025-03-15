Баян Алагузова рассказала, как изменить жизнь к лучшему
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанский продюсер Баян Алагузова опубликовала новый пост, посвященный пройденному ей пути в казахстанском шоу-бизнесе, сообщает Zakon.kz.
На своей странице в Instagram Алагузова разместила собранный из разных отрезков ее жизни клип. Она вспомнила, какой была в начале карьеры, участвуя в разных проектах, и показала себя в наши дни. Речь идет о ее карьере телеведущей и в кино.
Небольшой хронометраж продюсер подписала лаконично:
"Хотите яркую жизнь? Возьмите краски! В моих руках всегда есть кисти… Судьба – это характер!"Казахстанский продюсер Баян Алагузова
Подписчики звезды оставили восхищенные комментарии под этим постом:
- Легендарная женщина!
- Наша такая – единственная королева!
- Баян, шикарная! Самая находчивая и несравненная. Умеете находить таланты и делать из них алмазы.
Ранее Баян Алагузова порадовала поклонников роликом с маленькими дочками.
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