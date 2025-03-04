Баян Алагузова порадовала поклонников роликом с маленькими дочками

4 марта известный казахстанский продюсер Баян Алагузова сняла на видео своих младших дочерей и опубликовала в социальной сети, сообщает Zakon.kz.

51-летняя многодетная мама в Instagram показала, как ее малышки ползком охотятся на кошку.

Отметим, что Баян уже публиковала фото своих дочерей. Но лица малышек пока скрыты от общественности. Так что сказать, на кого больше похожи девочки, трудно.

Летом 2024 года Алагузова стала многодетной матерью. 5 августа знаменитость сообщила, что стала мамой в третий раз. Малышку назвали Алисой. А уже 19 августа 2024 года продюсер сообщила о рождении четвертой дочери Алмы.