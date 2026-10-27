#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+8°
$
451.05
504.95
5.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+8°
$
451.05
504.95
5.6
Культура и шоу-бизнес

"Любит себя, а не тебя": 17-летнюю Анну Пересильд упрекнули за чувства к Ване Дмитриенко

Пересильд, Дмитриенко, пара, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 10:30 Фото: Instagram/anka.peresild
17-летняя Анна Пересильд, российская актриса, получившая широкую известность благодаря роли Айгуль Ахметовой в драматическом сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", наткнулась на критику подписчиков, сообщает Zakon.kz.

Певица разместила серию снимков со своим возлюбленным Ваней Дмитриенко и призналась ему в любви.

"Всегда буду так смотреть на тебя, Ваня… Просто будь! Люблю тебя."

Исполнитель суперхита "Венера-Юпитер" ответил на откровение девушки:

"Анечка, спасибо тебе, родная. Среди сотен людей я в них человек, человек, что в глазах твоих прячется!"

Однако романтический настрой немедленно сбили поклонники пары.

  • Анечка еще не знает, что такое нельзя парням говорить.
  • Ваня на нее даже не смотрит.
  • Никогда не говори всегда, не будет этого.
  • Мужчина должен так смотреть на женщину.
  • Об этом должен кричать и доказывать в поступках мужчина, но не юная девушка. Эх, первая любовь, она такая.
  • Когда она любит его, а он – себя.
  • Ох… не утопай, Анечка. Все должно быть наоборот.
  • Ненадолго, разбежитесь.
  • Жаль... расстанутся.
  • Ваня, к сожалению, отстранен от девочки всегда.
  • Ань, не стоит. Любовь – это чудесно! Но ты слишком уж разворачиваешь буквально все в сторону этого человека, словно он Луну с неба для тебя достал!

Известно, что пара публично подтвердила отношения 25 октября 2025 года, в день рождения певца. К настоящему моменту (октябрь 2026 года) они встречаются уже больше года.

Несколько месяцев назад Пересильд также признавалась в любви к Дмитриенко. Тогда певец официально вошел в "Книгу рекордов России" как самый молодой артист, собравший стадион "Лужники". Его выступление посетили около 70 тысяч зрителей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
Звезда сериала &quot;Слово пацана&quot; порадовала поклонников детскими фото
14:46, 21 мая 2024
Звезда сериала "Слово пацана" порадовала поклонников детскими фото
Звезда сериала "Слово пацана" произвела фурор новой фотосессией
19:56, 30 января 2024
Звезда сериала "Слово пацана" произвела фурор новой фотосессией
14-летняя звезда сериала "Слово пацана" озадачила поклонников букетом белых роз
14:41, 19 февраля 2024
14-летняя звезда сериала "Слово пацана" озадачила поклонников букетом белых роз
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Рыбакина и Путинцева в игре в паре за сборную РК
11:33, Сегодня
Казахстанское дерби во втором круге Токио: как играли между собой Рыбакина и Путинцева
Бейбарыс Аширбай
11:14, Сегодня
LIVE: Расписание и результаты боёв казахстанских боксёров на чемпионате мира до 19 лет
Дулат Бекбауов на ринге стоит
11:07, Сегодня
Непобеждённый казахстанский боксёр Бекбауов узнал дату и соперника на бой в Мексике
Юлия Путинцева на корте
11:00, Сегодня
Путинцева победила Саккари и вышла на Рыбакину во втором круге WTA 500 в Токио
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: