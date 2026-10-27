"Любит себя, а не тебя": 17-летнюю Анну Пересильд упрекнули за чувства к Ване Дмитриенко
Фото: Instagram/anka.peresild
17-летняя Анна Пересильд, российская актриса, получившая широкую известность благодаря роли Айгуль Ахметовой в драматическом сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", наткнулась на критику подписчиков, сообщает Zakon.kz.
Певица разместила серию снимков со своим возлюбленным Ваней Дмитриенко и призналась ему в любви.
"Всегда буду так смотреть на тебя, Ваня… Просто будь! Люблю тебя."
Исполнитель суперхита "Венера-Юпитер" ответил на откровение девушки:
"Анечка, спасибо тебе, родная. Среди сотен людей я в них человек, человек, что в глазах твоих прячется!"
Однако романтический настрой немедленно сбили поклонники пары.
- Анечка еще не знает, что такое нельзя парням говорить.
- Ваня на нее даже не смотрит.
- Никогда не говори всегда, не будет этого.
- Мужчина должен так смотреть на женщину.
- Об этом должен кричать и доказывать в поступках мужчина, но не юная девушка. Эх, первая любовь, она такая.
- Когда она любит его, а он – себя.
- Ох… не утопай, Анечка. Все должно быть наоборот.
- Ненадолго, разбежитесь.
- Жаль... расстанутся.
- Ваня, к сожалению, отстранен от девочки всегда.
- Ань, не стоит. Любовь – это чудесно! Но ты слишком уж разворачиваешь буквально все в сторону этого человека, словно он Луну с неба для тебя достал!
Известно, что пара публично подтвердила отношения 25 октября 2025 года, в день рождения певца. К настоящему моменту (октябрь 2026 года) они встречаются уже больше года.
Несколько месяцев назад Пересильд также признавалась в любви к Дмитриенко. Тогда певец официально вошел в "Книгу рекордов России" как самый молодой артист, собравший стадион "Лужники". Его выступление посетили около 70 тысяч зрителей.
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