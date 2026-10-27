"Любит себя, а не тебя": 17-летнюю Анну Пересильд упрекнули за чувства к Ване Дмитриенко

17-летняя Анна Пересильд, российская актриса, получившая широкую известность благодаря роли Айгуль Ахметовой в драматическом сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", наткнулась на критику подписчиков, сообщает Zakon.kz.

Певица разместила серию снимков со своим возлюбленным Ваней Дмитриенко и призналась ему в любви.

"Всегда буду так смотреть на тебя, Ваня… Просто будь! Люблю тебя."

Исполнитель суперхита "Венера-Юпитер" ответил на откровение девушки:

"Анечка, спасибо тебе, родная. Среди сотен людей я в них человек, человек, что в глазах твоих прячется!"

Однако романтический настрой немедленно сбили поклонники пары.

Анечка еще не знает, что такое нельзя парням говорить.

Ваня на нее даже не смотрит.

Никогда не говори всегда, не будет этого.

Мужчина должен так смотреть на женщину.

Об этом должен кричать и доказывать в поступках мужчина, но не юная девушка. Эх, первая любовь, она такая.

Когда она любит его, а он – себя.

Ох… не утопай, Анечка. Все должно быть наоборот.

Ненадолго, разбежитесь.

Жаль... расстанутся.

Ваня, к сожалению, отстранен от девочки всегда.

Ань, не стоит. Любовь – это чудесно! Но ты слишком уж разворачиваешь буквально все в сторону этого человека, словно он Луну с неба для тебя достал!

Известно, что пара публично подтвердила отношения 25 октября 2025 года, в день рождения певца. К настоящему моменту (октябрь 2026 года) они встречаются уже больше года.

Несколько месяцев назад Пересильд также признавалась в любви к Дмитриенко. Тогда певец официально вошел в "Книгу рекордов России" как самый молодой артист, собравший стадион "Лужники". Его выступление посетили около 70 тысяч зрителей.