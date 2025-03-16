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Культура и шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев раскрыл подробности знакомства с его новой женой

Дмитрий Шепелев, жена, отношения , фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2025 18:13 Фото: Instagram/dmitryshepelev
Российский телеведущий Дмитрий Шепелев признался, что познакомился со своей нынешней гражданской супругой Екатериной Тулуповой благодаря сыну Платону, сообщает Zakon.kz.

Об этом он рассказал в интервью "Газете.Ru". 

"Я стремлюсь к тому, чтобы в каждом моем продюсерском проекте участвовали дети. Мне нравится снимать шоу для детей и их родителей – и с участием детей и родителей. Ну а идея (шоу "Свидание с прицепом") лежала на поверхности – наши дети Платон и Лада "познакомили" нас с моей женой Катей", – поделился Шепелев.

Сын телеведущего Платон родился в его отношениях с певицей и актрисой Жанной Фриске. В 2021 году у Шепелева и Тулуповой появился общий сын Тихон.

Говоря о том, кто стал для него профессиональным ориентиром, Шепелев отметил, что его вдохновляли известные журналисты и продюсеры.

"Мне в принципе повезло, ведь на каждом этапе моей жизни встречались люди, чье профессиональное мастерство было для меня ориентиром. Это со школьных лет началось. Я считаю, что это большая удача. Если говорить именно про телеведущих, мне всегда нравились Сергей Супонев, Влад Листьев. Если же говорить про продюсеров и топ-менеджеров, то меня очень вдохновляют Антон Андреевич Златопольский, Вячеслав Дусмухаметов", – сказал он.

Ранее Дмитрий Шепелев неожиданно показал новое фото жены. 

Айсулу Омарова
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