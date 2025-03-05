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Культура и шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев неожиданно показал новое фото жены

Артист, фото, социальные сети, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2025 07:31 Фото: Instagram/dmitryshepelev
Российский телеведущий Дмитрий Шепелев возвращается в медийное пространство. Недавно он дал откровенное интервью Надежде Стрелец и вот теперь начал говорить о семье, сообщает Zakon.kz.

Уже несколько лет 42-летний Шепелев женат на дизайнере Екатерине Тулуповой, у супругов есть общий сын Тихон, которому в конце марта исполнится четыре года.

До недавнего времени Дмитрий почти не радовал подписчиков новыми кадрами с участием любимой супруги. И вот теперь по просьбе подписчика показал ее.

Фото: Instagram/dmitryshepelev

"Никогда не скрывал", – лаконично отметил 42-летний Дмитрий Шепелев под снимком.

Семья у шоумена считается многодетной. Помимо Тихона, супруги воспитывают старшего сына Дмитрия Платона и дочь Екатерины от первого брака – Ладу.

Екатерина предпочитает избегать медийности. А вот Дмитрий недавно вспомнил о Жанне Фриске. Он сообщил, что его книгу о певице можно прочитать совершенно бесплатно. В мемуарах Шепелев поведал о романе с артисткой и ее тяжелой болезни.

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Аксинья Титова
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