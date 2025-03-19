Многодетная Баян Алагузова намекнула, на кого похожа ее третья дочь Алиса

Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова накануне рассказала и показала в Instagram-Stories, на кого похожа ее третья дочь Алиса, сообщает Zakon.kz.

51-летняя многодетная мама опубликовала архивное фото с родителями, под которым написала:

"Маленькая Баяша, оказывается, копия Алиса?!"

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

На этом Алагузова решила не останавливаться и поделилась с фолловерами серией черно-белых снимков из личного архива.

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

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