Многодетная Баян Алагузова намекнула, на кого похожа ее третья дочь Алиса
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова накануне рассказала и показала в Instagram-Stories, на кого похожа ее третья дочь Алиса, сообщает Zakon.kz.
51-летняя многодетная мама опубликовала архивное фото с родителями, под которым написала:
"Маленькая Баяша, оказывается, копия Алиса?!"
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
На этом Алагузова решила не останавливаться и поделилась с фолловерами серией черно-белых снимков из личного архива.
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
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