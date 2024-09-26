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Баян Алагузова показала, на кого похожа дочь Алиса

Баян Алагузова показала, на кого похожа дочь Алиса, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 09:38 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова, которая совсем недавно стала многодетной мамой, продолжает радовать поклонников семейными публикациями. Накануне, 25 сентября 2024 года, бизнесвумен рассказала, на кого похожа ее дочь Алиса, сообщает Zakon.kz.

Сначала 50-летняя Баян опубликовала фото мужа Турсена Алагузова с дочерью Алисой.

"Алиса с папой", – трогательно подписала продюсер снимок, опубликованный в Instagram-Stories, сопроводив запись смайликом в виде красного сердца.

Затем Алагузова поделилась фотографией второй дочери – Айару Бакытбек, и отметила, что именно на нее похожа Алиса.

"Моя доченька Айару Бакытбек. Кстати, Алиса очень на нее похожа", – написала Баян.
Баян Алагузова показала, на кого похожа дочь Алиса, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 09:38

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

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5 августа 2024 года неожиданно для всех Баян Алагузова заявила, что стала мамой в третий раз. Позднее она рассказала, что малышку назвали Алисой, и объяснила, почему они с мужем Турсеном Алагузовым выбрали именно это имя. А уже 19 августа продюсер сообщила о рождении четвертой дочери Алмы.

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Напомним, у Баян Алагузовой есть две дочери от брака с Бахытбеком Есентаевым – Айсауле и Айару (1996 и 2003 годов рождения). В августе 2016 года брак между Баян и Есентаевым был расторгнут, и в декабре 2017 года она официально вышла замуж за бизнесмена Турсенгали Алагузова.

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