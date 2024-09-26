Баян Алагузова показала, на кого похожа дочь Алиса
Сначала 50-летняя Баян опубликовала фото мужа Турсена Алагузова с дочерью Алисой.
"Алиса с папой", – трогательно подписала продюсер снимок, опубликованный в Instagram-Stories, сопроводив запись смайликом в виде красного сердца.
Затем Алагузова поделилась фотографией второй дочери – Айару Бакытбек, и отметила, что именно на нее похожа Алиса.
"Моя доченька Айару Бакытбек. Кстати, Алиса очень на нее похожа", – написала Баян.
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
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5 августа 2024 года неожиданно для всех Баян Алагузова заявила, что стала мамой в третий раз. Позднее она рассказала, что малышку назвали Алисой, и объяснила, почему они с мужем Турсеном Алагузовым выбрали именно это имя. А уже 19 августа продюсер сообщила о рождении четвертой дочери Алмы.
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Напомним, у Баян Алагузовой есть две дочери от брака с Бахытбеком Есентаевым – Айсауле и Айару (1996 и 2003 годов рождения). В августе 2016 года брак между Баян и Есентаевым был расторгнут, и в декабре 2017 года она официально вышла замуж за бизнесмена Турсенгали Алагузова.