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Культура и шоу-бизнес

Многодетная Алагузова показала, чему учит маленькую дочь Алису

Многодетная Алагузова показала, чему учит маленькую дочь Алису, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2025 14:22 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова похвасталась успехами восьмимесячной дочери Алисы, сообщает Zakon.kz.

5 апреля 2025 года многодетная селебрити опубликовала видео, в котором показала, что Алиса уже пытается самостоятельно кушать.

"Кушай, кушай, Алиса, сама... Вот так мы учим", – сказала 51-летняя Алагузова.

Судя по кадрам, у малышки уже получается держать ложку.

Затем Баян поделилась милым роликом с мужем, который нянчится с одной из младших дочерей.

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, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2025 14:22
Баян Алагузова обратилась к близкой подруге Динаре Сатжан

Напомним, летом 2024 года Баян Алагузова стала многодетной матерью. 5 августа знаменитость сообщила, что стала мамой в третий раз. Малышку назвали Алисой. А уже 19 августа продюсер сообщила о рождении четвертой дочери Алмы.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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