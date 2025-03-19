Казахстанские артисты обратились с важным заявлением к водителям

Популярные казахстанские артисты объединились с полицией для повышения дорожной безопасности. Они присоединились к патрульным с призывом соблюдать ПДД, сообщает Zakon.kz.

Обращение к казахстанцам опубликовало МВД РК в своем Telegram-канале. На видео заслуженный деятель Казахстана Азамат Сатыбалды, актеры Дулыга Акмолда и Кайрат Адилгерей, а также певец Али Окапов и другие знаменитости вместе с полицейскими приобщились к акции по дорожной безопасности.

Казахстанские артисты призвали быть осторожными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения, отметив, что водитель несет ответственность не только за себя, но и за других людей.

"Важно помнить, что дома всех ждет семья. Пешеходам рекомендуем переходить дорогу только в положенных местах, чтобы обеспечить безопасность себя и окружающих", – говорится в обращении.

Отмечается, что во время мероприятия командир батальона патрульной полиции ДП Туркестанской области Канат Болатулы и его заместитель Ержан Сабитханулы выехали на трассу, чтобы провести разъяснительную работу с водителями.

Ранее полиция обратилась к алматинцам по поводу мест массового скопления людей.